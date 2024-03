Tempestades e vendavais podem atingir o Paraná ainda neste domingo

Fortes pancadas de chuvas, acompanhadas de ventos fortes e muitos raios devem atingir todo o Paraná ao longo deste domingo (17), de acordo com o Simepar. Provocadas pela chegada de uma frente fria, aliada ao forte calor dos últimos dias, as tempestades ocorrem a qualquer momento do dia e a expectativa é de grande volume acumulado até o anoitecer.

Em Curitiba a previsão é de que a chuva chegue ao acumulado de 14 mm, com ventos fortes e descargas elétricas. E grande parte do Paraná está na área sob alerta laranja do Inmet, que aponta risco de vendavais com potencial de causar estragos nas cidades e nas áreas rurais.

Apesar de não estar localizada nesta área de risco, Curitiba também pode ser atingida por fortes ventos até o fim da tarde, de acordo com o alerta de Defesa Civil do Paraná, que orienta que as pessoas busquem abrigos seguros em caso de vendavais.

A chegada da chuva reduz um pouco a temperatura na capital, com máxima de 29°C neste domingo e 27°C na segunda-feira (18).

