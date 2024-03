Enfermeira morre após corte de hélice de lancha no litoral paranaense

Um passeio em uma tarde ensolarada terminou em tragédia na região da Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, no litoral paranaense. Após sofrer um corte profundo em uma das pernas, causado pela hélice de um lancha, a enfermeira Ana Paula Casini Viana Klingelfus, 44 anos, morreu enquanto era atendida pelos socorristas, na tarde de sábado (16).

De acordo com informações de testemunhas, a vítima foi atingida pela hélice da embarcação em que passeava com amigos e familiares depois que resolveu dar um mergulho. Apesar de ser rapidamente socorrida e levada para Paranaguá, onde foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, ela teve uma parada cardíaca e morreu antes de ser encaminhada para o hospital.

A Marinha do Brasil (MB) informou que ira investigar as causas do acidente, por intermédio da Capitania dos Portos do Paraná (CPPR), e pede a colaboração de testemunhas do ocorrido.

“A CPPR realizará a apuração da causa do acidente e possíveis responsabilidades mediante inquérito administrativo. A MB lamenta profundamente o ocorrido e apresenta sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima. Cabe destacar que a MB incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones (41) 3721-1542 (diretamente com a Capitania dos Portos do Paraná para outros assuntos, inclusive denúncias) e 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio). Também está disponível cppr.ouvidoria@marinha.mil.br”, afirma a nota oficial da Marinha.

Ana Paula morava em Curitiba e trabalhava na clínica CDOP – Cirurgia e Diagnose em Oftalmologia do Paraná. O velório acontece no Cemitério Municipal do Água Verde e o sepultamento está marcado para às 17h deste domingo (17).

