Caoa vai leiloar o último Tucson produzido no mundo

Após 5 anos do fim da produção da primeira geração do SUV Tucson, no Brasil, a Caoa irá leiloar a última unidade confeccionada deste modelo no mundo, um ícone do setor automotivo mundial e que saiu da linha de produção da planta de Anápolis (GO) até o ano de 2019. Todo o valor arrecadado por meio de leilão será convertido em doação para o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor Barretos.

Com cerca de 200 mil veículos comercializados desde sua chegada ao Brasil em 2004, entre modelos importados (2004 a 2010) e produzidos em Anápolis-GO (entre os anos de 2010 e 2019), a primeira geração do SUV Tucson foi o primeiro veículo de passeio a ser produzido na planta de Anápolis (GO), de onde saíram pouco mais de 106 mil unidades.

O leilão da unidade especial já está aberto na conhecida plataforma Super Bid e deverá ser mantido ativo até o dia 05 de abril, por meio do link: https://www.superbid.net/evento/caoa-1530h-246160.

Essa iniciativa da Caoa deverá atrair o público que valoriza e apoia essa instituição, referência em tratamento oncológico no País, além de antigos e atuais usuários do SUV e colecionadores, atraídos pela unicidade e exclusivismo de ser a última unidade do SUV a ser produzida em todo o mundo.

Família Tucson

A Caoa ultrapassou o impressionante marco de mais de 300 mil modelos Hyundai Tucson comercializados em suas lojas no Brasil, desde que o SUV chegou ao país em 2004. O expressivo número é resultado da sólida parceria entre a Caoa e a empresa coreana, Hyundai, iniciada há mais de duas décadas.

Desde que a Caoa começou a representar a marca no Brasil, as vendas deslancharam e grande parte desse sucesso se deve ao Hyundai Tucson. O utilitário, a princípio importado, conquistou o público brasileiro com o excelente conteúdo, a ótima relação custo x benefício e o design imponente e agressivo. Com esse modelo, a Hyundai se tornou líder do mercado de importados no País.

Essa forte aliança das duas empresas, e seu sucesso inquestionável e reconhecido no mercado brasileiro levou a parceria a um nível ainda mais alto em 2007: com vultuosos investimentos próprios da Caoa foi inaugurada a fábrica de Anápolis, em Goiás, para produção de modelos como Tucson e HR. Esta primeira geração do Hyundai Tucson teve 106.142 unidades produzidas na linha de produção goiana.

Mais tarde, em 2013, passaram a sair das linhas de montagem a segunda geração do Tucson, o iX35. O SUV fez um estrondoso sucesso ao oferecer um design diferenciado, tecnologia e robustez.

Em 2016, o Hyundai New Tucson entrou no mercado como sucessor dessa linha de utilitários, trazendo modernidade e motor turbo como principais destaques. Neste momento, a Caoa fez história ao ter três gerações de um mesmo modelo sendo vendidos simultaneamente no país.