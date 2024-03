Aposta de Curitiba leva prêmio na Lotofácil 3055 sorteada neste sábado

Um apostador da Armação de Búzios, no Rio de Janeiro, levou R$ 1,4 milhão da Lotofácil deste sábado (16). o Concurso 3055 foi sorteado no Espaço Loterias, em São Paulo. Mas Curitiba e diversos municípios do Paraná também teve ganhador com14 acertos e cada um leva pra casa R$ 1.868,47.

Os números da Lotofácil 3055 foram: 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23.

Uma aposta feito na Loterias Castello Branco, que fica dentro do Assai Atacadista do Alto da XV, pegou sua parte na bolada. Na região metropolitana de Curitiba também teve ganhador. Aposta feita em Pinhais, pela internet. O Paraná também teve ganhadores com 14 pontos nas cidades de: Arapongas, Dois Vizinhos, Irati, Londrina, Matinhos, Ponta Grossa e São Sebastião da Amoreira.

O próximo sorteio será nesta segunda-feira (18), com prêmio de R$ 1,7 milhão.

