Veículo aquático vira febre no Brasil e tem venda online

Recentemente viralizou nas redes sociais imagens de um carro andando sobre as águas do litoral catarinense. Seria um carro ou uma lancha? A resposta é: uma mistura dos dois. O aspecto exterior é exatamente o de um automóvel esportivo e o motor, velocidade e características como as de uma lancha. E esse veículo único tem atraído muitos curiosos e compradores.

Nílton Goes, diretor da Seacar company, empresa catarinense que produziu essa invenção, conta que a ideia surgiu durante um questionamento: “Estávamos pensando sobre a existência de uma moto aquática, que, por óbvio é o jetski! Então por que não criarmos um carro aquático?”, comenta.

Desde então o plano foi colocado em prática. O Seacar teve seu projeto iniciado em 2020 e foi lançado 3 anos depois, após testes rigorosos em diversos tipos de mar, rios e lagos. Todo o design foi criado pela empresa – dos retrovisores e volantes com design especial em fibra de carbono, até sua carroceria e casco utilizando materiais nobres e inovadores como o Grafeno, que garante resistência e leveza.

O veículo, considerado pela marinha como uma lancha esporte e recreio, funciona basicamente como um jet-ski. “A mecânica dele é um Ford Duratec 2.0 160cv gasolina, impulsionado por um Hidrojato, com um tanque de 70 litros consegue navegar 6 horas e atinge até 100 km/h sobre a água”, explica Goes. Por dentro, a lancha exclusiva da Seacar simula um carro com uma falsa manopla de câmbio, que funciona como freio e ré para o veículo náutico. Há espaço para 2 pessoas, o condutor e um carona.

O Seacar é fabricado no estaleiro, que fica em Itajaí, e agora ele também pode ser adquirido online porque o Seacar modelo Vehigh foi anunciado no SoCarrao, um marketplace de carros que inclusive se tornou o primeiro a vender carros aquáticos no Brasil.

“Achamos a novidade muito curiosa, assim como todos, e por termos em nosso DNA a inovação fomos na hora conversar com a Seacar para colocarmos o carro aquático à venda online”, afirma Tairone Passos, idealizador do SoCarrao. A plataforma que surgiu em 2003 é hoje o maior portal de classificados de veículos da região sul do país e foi uma das primeiras do País.

O cliente que se interessar pelo Seacar à venda pelo SoCarrao ainda consegue agendar um test drive. O carro aquático tem o valor a partir de R$ 387 mil. Confira o anúncio dessa novidade clicando no link: https://www.socarrao.com.br/santa-catarina/itajai/carros/seacar/2023/gasolina/varias/5809451.