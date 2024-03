E ninguém meteu a mão no prêmio máximo da Mega-Sena concurso 2701 sorteado neste sábado pela Caixa. A estimativa era de R$ 58 milhões de prêmio para quem acertasse as seis dezenas, mas a bola acumulou para o próximo sorteio. Em compensação, 72 apostas cravaram cinco pontos e vão receber cada uma no mínimo R$ 59.349,01. Em Curitiba, um sortudo está rindo à toa.

Os números sorteados no concurso 2701 da Mega foram: 06, 15, 18, 31, 32 e 47.

A aposta vencedora da “quina da Mega” foi simples e registrada na Duende Loterias, localizada dentro do Terminal do Boa Vista. Outras duas apostas feitas no Paraná também embolsaram uma boa grana. Uma simples, feita na Lotérica Estrela, de Siqueira Campos, e uma de 11 dezenas, que custa R$ 2300. O prêmio após os cruzamentos chegou a R$356.094,06.

Na próxima terça-feira acontece o concurso 2702, com prêmio estimado em R$ 67 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h de terça, dia 19.

