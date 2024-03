Harmuch foi segundo na 1.ª corrida da Super Master

O sábado (16/03) foi de muito trabalho para o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/ Place Investimentos XP/Luminary) em sua estreia na categoria Super Master, da Copa Shell HB20 2024, durante a primeira etapa, que está sendo realizada no Autódromo de Internacional de Campo Grande, no Mato Grosse do Sul. Harmuch teve o primeiro contato com o carro da temporada 2024 na quinta-feira, na sexta realizou dois Treinos Livres e no sábado, um Treino Livre, o Treino Classificatório e a Primeira corrida, onde concluiu em P2 da Super Master.

O piloto curitibano foi melhorando a cada Treino Livre realizado, de quinta a sábado, marcando 1min55s951 no primeiro, 1min54424 no segundo e 1min55s521 no terceiro. No Treino Classificatório marcou 1min56s070, ficando com o quinto tempo da Super e primeiro na Master. Cláudio Harmuch (Uninter/ Place Investimentos XP/Luminary) largou em ganhando duas posições, em 16.º na Super, e foi evoluindo durante a prova, chegando a estar em terceiro lugar na Super. Recebeu a bandeirada final na 19.ª colocação na Geral, dos 35 participantes, e segundo lugar na categoria Super Master.

Resultado da 1.ª Prova da Super Master: 1.º) Sílvio Gatao, 14 voltas em 28min43s365; 2º) Cláudio Harmuch (Uninter/ Place Investimentos XP/Luminary), a 2s053; 3.º) Marcelo Zebrinha, a 3s058; 4.º) Eduardo Duriguel/Edson Bueno, a 34s234.

No domingo (17/03), Cláudio Harmuch (Uninter/ Place Investimentos XP/Luminary) vai para mais uma prova em busca da vitória, visando chegar à liderança do campeonato na categoria Super Master. “A primeira corrida da Copa Shell HB20 estava muito competitiva, com 35 carros divididos em três categorias disputando as melhores posições da prova. Consegui fazer uma boa largada e fui evoluindo a cada volta disputada, chegando a estar em terceiro na Geral da Super. Moas com o forte calor em Campo Grande, meu carro perdeu um pouco o rendimento na parte final da prova e perdi umas duas posições nas últimas voltas. Manhã será outra corrida e vou em busca da primeira vitória do ano na minha categoria”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/ Place Investimentos XP/Luminary).

Confira a programação completa deste domingo em Campo Grande:

Domingo, 17 de março – Abertura dos portões – 08h00:

08h30 – NASCAR Brasil – Warm Up;

09h15 – Copa Truck – Warm Up;

09h35 – NASCAR Brasil – Corrida 1;

11h00 – Visitação aos Boxes;

12h05 – NASCAR Brasil – Corrida 2;

13h30 – Copa Truck – Corrida 1;

14h15 – Copa Truck – Corrida 2;

15h18 – Copa HB20 – Corrida 2.

(Fotos: Vanderley Soares/Vicar/Divulgação).