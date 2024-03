Hospital de Olhos inaugura nova unidade em cidade da região de Curitiba

O Hospital de Olhos do Paraná inaugurou na quarta-feira (13), em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, uma nova unidade de atendimento exclusivo SUS. Situada em um espaço de aproximadamente 800 metros quadrados, a unidade conta com mais de oito consultórios, centro cirúrgico contemplando duas salas, além de oferecer uma grande variedade de exames complementares e procedimentos cirúrgicos.

Para o oftalmologista e diretor clínico do Hospital de Olhos do Paraná, Carlos Augusto Moreira Junior, a inauguração da nova unidade representa um grande avanço, no sentido de ajudar a desafogar a fila do SUS e, consequentemente, melhorar a saúde visual da população.

+ Leia mais: Com investimento milionário, novo hospital na Grande Curitiba vai dobrar atendimentos

“A presença do Hospital de Olhos em Colombo é fundamental para a Região Metropolitana e para o estado do Paraná como um todo. Essa nova unidade vai proporcionar um atendimento oftalmológico gratuito de qualidade, ajudando a diminuir a fila do SUS não só em consultas, mas também em atendimentos mais complexos e cirurgias oftalmológicas”, comenta.

Além da nova unidade de Colombo, o Hospital de Olhos do Paraná possui outras cinco unidades de atendimento em Curitiba, nos bairros Mercês (SUS), Capão Raso, Batel, Fazendinha e Xaxim (as quatro últimas convênios e particulares).

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba