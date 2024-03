O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou nesta quarta-feira (13) a liberação de R$ 60 milhões para a construção do novo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais (HMMSJP), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é de um aumento de 50% no número de cirurgias e de 36% no de internamentos assim que o local estiver em funcionamento.

O investimento total previsto para a obra é de R$ 169 milhões, sendo R$ 109 milhões da gestão municipal. O prazo de construção é de 48 meses. Nesta primeira fase, após o lançamento da pedra fundamental, serão feitos os serviços de terraplenagem no terreno. Na sequência será realizada a licitação para as obras de edificação, que está com edital pronto. Enquanto a nova estrutura estiver em obra, o atual hospital continuará atendendo a população.

Segundo Ratinho Junior, a obra do novo espaço faz parte de investimentos do Estado na área da saúde. “Esse talvez seja o maior anúncio dos últimos 30 anos para São José dos Pinhais, em especial na área da saúde, que é a construção do novo Hospital Municipal. Estamos falando de um hospital moderníssimo, com mais de 300 leitos que serão construídos aqui, com equipamentos de ponta para atender os paranaenses”, afirmou.

Onde vai ser construído o novo hospital de São José dos Pinhais

Construída em 1948 no bairro São Pedro, a atual estrutura do HMMSJP não comporta mais o crescimento no número de atendimentos, uma vez que o hospital é referência para urgência e emergência para São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e a região Sul de Curitiba. Além disso, é uma das unidades que prestam atendimento para vítimas de acidentes nas rodovias BR-277, BR-376 e Contorno Sul de Curitiba (BR-116), por conta da localização.

O novo hospital será construído na Avenida Rui Barbosa, nº 4.835, no bairro Colônia Rio Grande, a menos de dois quilômetros de distância da estrutura atual, tendo área total de 22.173,21 m². O terreno foi comprado pela prefeitura e o projeto da obra foi doado pela Renault do Brasil. Serão 300 leitos, entre enfermaria, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto e neonatal, leitos de maternidade cirúrgico, banco de leite, cuidados paliativos, pediátricos e psiquiátricos.

A unidade atenderá 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando os atendimentos nas especialidades de cirurgia geral, ortopedia e traumatologia, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, neonatologia, pediatria, medicina intensiva adulta e anestesiologia presencial.

A estimativa é que os atendimentos cresçam 58% somadas todas as especialidades, passando de 508 para 800 na clínica médica; de 977 para 1.465 na cirurgia geral; de 2.928 para 4.392 em ortopedia; de 18 para 100 em neurologia; de 2.098 para 2.719 em obstetrícia; e de 173 para 2.000 em pediatria. Na parte de exames de apoio diagnóstico o aumento será de 45%.

