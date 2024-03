Festival A Ferro e Fogo Curitiba vai reunir especialistas em churrasco

Criado pelo mestre churrasqueiro e empresário gaúcho Marcos Livi, o festival A Ferro e Fogo chega a Curitiba no próximo dia 13 de abril. Daqui exato um mês alguns dos principais nomes do churrasco no país estarão reunidos no Bosque São Cristóvão, no tradicional bairro gastronômico de Santa Felicidade, para oferecer aos convidados as mais váriadas técnicas de preparo de carnes e acompanhamentos na brasa.

“Uma celebração em torno do fogo”. É desta forma que o chef Marcos Livi define o evento que ele criou no hotel que Parador Hampel, que fica em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Foi lá que o A Ferro e Fogo se transformou em destino de turismo gastronômico, com lotação máxima todas as semanas. A ideia virou negócio e hoje o festival acontece no Brasil inteiro.

+ Veja mais: Paulinho da Viola volta a Curitiba para show com clássicos de início de carreira

Nesta edição estão previstas quinze estações gastronômicas, que vão da tradicional costela de chão ao cordeiro, passando por opções surpreendentes como ostras e pirarucu. O ingresso garante aos frequentadores cinco horas de open-food, permitindo que os participantes experimentem tudo que será oferecido no local.

Nomes como o carioca Jimmy Ogro, o curitibano Délio Canabrava, dos restaurantes Cantina do Délio, Helô Palácios, especialista em Costela Fogo de Chão, e Ricardo Bueno, Pitsmoker do Rio Grande do Sul, estão entre os convidados.

Além das 15 estações com as comidas – algumas com giros, pêndulos e gaiolas para os assados -, a estrutura do evento também terá estandes de cervejas artesanais, bar de drinks, vinhos, soft drinks e shows no palco assinado pela Mundo Livre FM. O público também vai conhecer o trabalho de forja de facas e participar de sorteios de brindes.

+ Viu essa? 4 exercícios em casa para afinar a cintura depois dos 40 anos

A sustentabilidade está presente no evento com cardápio inclusivo, plano de destinação de resíduos, empregabilidade local, destinação das sobras, associação à cooperativa de reciclagem, apoio a produtores locais.

Para o chef Marcos Livi, assador e curador do evento, “O A Ferro e Fogo não é sobre churrasco, é sobre fogo, e sobre a conexão com a natureza. Pessoas ao redor do fogo confraternizando, se aquecendo, namorando, e até, se alimentando. Não é sobre comida, é sobre pessoas felizes”.

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira em Curitiba Livi falou sobre a força dos chefs locais e as novidades que serão trazidas para o evento deste ano. “As pessoas vão encontrar várias técnicas, mas de formas inusitadas. Serão 15 grandes chefs e os visitantes vão encontrar muito mais que um simples churrasco. Das guarnições às lenhas, as proteínas e o jeito de fazer, tudo ao redor do fogo”.

Chefs confirmados!

Livia Santin, organizadora da edição Curitiba, e Marcos Livi.

Marcos Livi (RS) e equipe: Cordeiro

Vania Krekniski (PR): Cordeiro

Claudia Krauspenhar (PR): Ostra

Daniel Mansur e Douglas Pulpero (PR): Choripan e Entranha

Breno Rosa e Kaue Henrique (PR): Massa com frutos do mar

Eva dos Santos (PR): Bife de Chorizo

Lorena Lacava, Guilherme Calixto e Ragulo (PR): Fraldinha

Edvaldo Caribe (PA): Pirarucu e tambaqui

Helô Palácios (SP): Costela fogo de chão

Irany Arteche (RS): PANC – Pensamento Alimentar Não Convencional

Itamar Ramalho (SP): Desossa bovina

Jimmy Ogro (RJ): Porco

Roberto Barcelos (SP): Tomahawke

Rodrigo Bueno (RS): Estação Pitsmoker

Will Peters (RS): Ossobuco

O A Ferro e Fogo será no dia 13 de abril, sábado, das 12h às 18h, no Bosque São Cristóvão (Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 85 – Santa Felicidade). Os ingressos custam R$ 180 (para adultos, 1º lote) e R$ 90 (para crianças de 7 a 12 anos), além da taxa de serviço. Os convites podem ser adquiridos neste link!

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!