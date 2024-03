Paulinho da Viola, ícone da música brasileira, está de volta a Curitiba para uma apresentação no Teatro Positivo, no dia 5 de outubro. Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos, a partir de R$ 60.

Um dos maiores ícones do samba e da música popular brasileira, Paulinho da Viola desenvolveu ao longo de quase 60 anos de carreira uma obra que é símbolo de elegância e sofisticação construída a partir da tradição da nossa cultura popular.

Nascido em um ambiente musical no tradicional bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, Paulinho da Viola presenciou desde cedo os encontros musicais promovidos por seu pai, o violonista Cesar Faria. Nessas oportunidades, pode ver em sua própria casa, músicos como Pixinguinha e Jacob do Bandolim.

A importância da obra de Paulinho da Viola não está apenas no seu caráter popular, como podemos ver em clássicos como “Foi um rio que passou em minha vida”, “Coração Leviano”, “Pecado Capital”, “Timoneiro”, “Dança da Solidão” entre muitos outros, mas também na relação com as diversas tradições como o choro, o samba, as escolas de samba e a vanguarda dos anos 1960.

Sendo assim, não é possível falar sobre a música popular brasileira sem dedicar um espaço para a obra de Paulinho da Viola.

O espetáculo revisita o início do compositor e cantor, desde os tempos do histórico show “Rosa de Ouro”, onde o jovem músico colocava pela primeira vez os pés num palco ao lado de figuras como Clementina de Jesus, Aracy Cortes e Zé Ketty, passando pelo saudoso tempo dos festivais onde “Sinal Fechado” dá o primeiro lugar a um jovem Paulinho que, de lá para cá, firmou-se como uma voz única e pujante da MPB e do Samba.

Neste show, além dos sucessos marcantes de sua trajetória, Paulinho abre espaço para cantar algumas canções que, embora nunca tenha gravado, fazem parte de sua memória emotiva, e certamente há surpresas guardadas para o público, como novas interpretações de músicas já conhecidas, além de pelo menos uma composição inédita, logo na abertura do espetáculo.

O espetáculo é uma festa de Paulinho da Viola, com Paulinho, para Paulinho, e mais do que tudo, para nossa Música que, com ele e através dele, segue cheia de vigor e possibilidades. Ambos, artista e sua obra, fazem oitenta primaveras, e o público são as flores deste arranjo pra lá de especial.

SERVIÇO – Paulinho da Viola em Curitiba

Data: 05 de outubro de 2024 (sábado)

Local: Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horário: abertura da casa às 20h e show às 21h

Ingressos: a partir de R$ 60

Vendas: Disk Ingressos (diskingressos.com.br)

Pontos de Vendas:

Shopping Mueller: de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h

Teatro Positivo: de segunda a sexta, das 11h às 15h e das 16h10 às 20h. Sábado das 17h às 21h. Domingo somente em dias de espetáculos

Teatro Fernanda Montenegro: de segunda a sexta, das 10h às 14h e das 15h10 às 18h. Sábado das 12h às 16h e das 17h10 às 20h

Call-center:

(41) 3315-0808 – de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h

Classificação: Livre

Realização: Cult! Produções

