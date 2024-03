Na Semana de Combate ao Sedentarismo, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude oferece 1.815 vagas para crianças, adultos e idosos praticarem esporte e atividade física.

As inscrições podem ser feitas a partir das 8h desta quinta-feira (14/3). As vagas são para 19 modalidades, como alongamento, aulão de ginástica, corrida e caminhada, musculação, pilates, bocha sênior, treinamento funcional e ioga.

Além de 1.121 vagas remanescentes da semana anterior, há 694 disponíveis para a criançada e para os adultos. São 307 vagas para as escolinhas em modalidades como futsal, futebol de campo, basquete em cadeiras de roda, basquetebol, futevôlei, escalada, vôlei de praia, voleibol, hóquei sobre grama; 286 para dança, balé, hip hop, jazz e ritmos; além de 101 para artes marciais como capoeira, defesa pessoal, judô, karatê e muay thai.

Como se inscrever no Curitiba em Movimento?

Para tornar-se um aluno é preciso o registro no e-Cidadão, cadastro único do Município de Curitiba, fornecendo o número do CPF e escolhendo uma senha.

Depois, o interessado acessa a Área do Aluno no portal Curitiba em Movimento, escolhe a atividade do seu interesse e o centro esportivo que quer frequentar. Se houver vaga disponível, o aluno realiza a inscrição e agenda data para avaliação física.

O acesso ao portal Curitiba em Movimento, pela ”Área do Cidadão”, acontece necessariamente pelo e-Cidadão, cadastro único do município.

Para se cadastrar, digite o CPF e crie uma senha.

Para entrar, se já for cadastrado, o interessado utiliza número do CPF e senha, ou sua assinatura digital.

A seguir, em “Solicitação de Permissão” estão instruções sobre quais os dados requeridos e o conteúdo dos Termos de Uso do Curitiba em Movimento.

No fim da página, clicar em “Aceitar e entrar”, para realizar cadastro como pessoa física, preenchendo nome completo, e-mail principal, data de nascimento, sexo, pessoa com deficiência, celular, endereço completo, nome social.

Em seguida é só escolher a atividade do seu interesse e centro esportivo que quer frequentar. Se houver vaga disponível, já faz sua inscrição e agenda a data para avaliação física.

A participação nas aulas é autorizada quando os interessados forem aprovados na avaliação física agendada.

