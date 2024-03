Fórmula Truck terá novo fornecedor de pneus

A Fórmula Truck abre a temporada 2024 no próximo dia 24, o Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai. Rivera está na divisa do Uruguai com o Brasil, separada por uma divisa seca com cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

Entre as novidades para o início da temporada está o novo fornecedor de pneus da categoria. Gilberto Hidalgo, presidente da GT Truck Eventos, empresa organizadora da Fórmula Truck no Brasil, informa que estabeleceu uma parceria com a CantuStore para o lançamento do pneu SpeedMax no mercado brasileiro e internacional. Este pneu será o oficial da categoria durante as temporadas 2024 e 2025.

“Após extensivos testes realizados ao longo de 2023, o pneu demonstrou ser altamente resistente a uma variedade de condições climáticas extremas nos autódromos brasileiros. Com um desempenho excepcional, o SpeedMax oferece confiabilidade tanto para a organização do evento quanto para as equipes e, especialmente, para os pilotos, garantindo a segurança e a qualidade necessárias para a competição”, destaca Gilberto Hidalgo.

A SpeedMax

A SpeedMax será a marca oficial de pneus e rodas da Fórmula Truck. Enquanto patrocinador, a marca estará em todos os caminhões de competição e no Pace Truck, placas, bandeiras e uniforme da equipe organizadora do evento, além da entrega do troféu SpeedMax Pole Position e diferentes ações de marketing e ativação de marca ao longo da competição, que acontece até dezembro.

Todos os caminhões terão rodas de alumínio da SpeedMax, no aro 22.5 e pneus da linha premium SpeedMax Prime – produzida com borracha de alta qualidade para proporcionar desempenho máximo em qualquer aplicação. Os pneus direcionais serão do modelo Extramax S e os de tração Extramax D, diante de suas características específicas de aderência e tração, respectivamente.

A CantuStore vem apostando no crescimento da SpeedMax nos mercados nacional e internacional, focando nos Estados Unidos e América Latina. Com produtos que atendem de motocicletas a veículos florestais, as diferentes linhas SpeedMax se apresentam como solução ideal para gestores de frotas e transportadores de carga diante da alta qualidade e melhor custo-benefício por quilômetro rodado.

Este foi um dos motivadores para o novo passo na estratégia de marketing esportivo da companhia, que busca envolver-se e incentivar o automobilismo brasileiro nas mais diferentes categorias.

“O caminhão faz parte da história do Brasil como principal forma de transporte e escoamento de produtos pela matriz rodoviária. Nós começamos a CantuStore para importar diretamente pneus de carga dos fabricantes, então chegar à Fórmula Truck e às corridas é uma nova forma de nos relacionarmos com os caminhões enquanto lazer e esporte de velocidade”, declara Fabio Facca, diretor de Marketing e Novos Negócios da companhia.

Facca ainda destaca que “a pista é o ambiente ideal para Pesquisa & Desenvolvimento dos produtos da linha SpeedMax”. As rodas e pneus serão colocados à prova em um uso extremo, com os caminhões atingindo velocidades de até 160km/h (limitada pelo regulamento), frenagens fortes em um veículo de quase cinco toneladas e curvas de todos os tipos pelos autódromos do Brasil e Uruguai. As informações recolhidas em pista servirão para a melhoria contínua dos produtos SpeedMax, beneficiando os usuários das rodas e pneus que rodam pelas ruas e estradas.

Apoio ao automobilismo

A SpeedMax também está presente em outras modalidades, apoiando pilotos brasileiros em pistas internacionais: acaba de voltar do Rally Dakar com Lucas Moraes e o piloto Seth Quinteros, da Toyota Gazoo Racing. Além disso, a marca é uma das apoiadoras de Pietro e Enzo Fittipaldi, que competem na Fórmula Indy e F-2, respectivamente. A SpeedMax está ao lado dos irmãos no canal Fittipaldi Brothers, que narra a saga dos pilotos nos principais palcos do mundo.

Sobre a CantuStore

A CantuStore é uma plataforma de tecnologia e logística que viabiliza soluções completas em pneus, guiando quem compra e apoiando quem vende em uma oferta de produtos e serviços para uma experiência 360°, com intuito de abrir caminhos e ver pessoas e negócios evoluindo.

A CantuStore é a holding que controla a CantuPneus, a maior importadora e distribuidora brasileira de pneus e a PneuStore, o maior e-commerce de pneus do Brasil. Localizada em Itajaí, Santa Catarina, a CantuStore conta com mais de 50 unidades distribuídas por todas as regiões do Brasil para oferecer soluções completas em pneus. Para mais informações, acesse: www.cantustore.com.br.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

1.ª Etapa – 24 de março – Rivera (Uruguai);

2.ª Etapa – 21 de abril – Guaporé (RS);

3.ª Etapa – 02 de junho – Cascavel (PR);

4.ª Etapa – 30 de junho – São Paulo (SP);

5.ª Etapa – 04 de agosto – Londrina (PR);

6.ª Etapa – 15 de setembro – Campo Grande (MS);

7.ª Etapa – 15 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

8.ª Etapa – 10 de novembro – Tarumã (RS);

9.ª Etapa – 1.º de dezembro – Cascavel (PR).

Texto Luiz Aparecido da Silva.

Fotos: Vanderley Soares/Divulgação.