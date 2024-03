Yasmin Brunet foi a décima segunda eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt nesta terça-feira (12). A modelo recebeu 80,76% dos votos e não resistiu ao seu segundo paredão no reality.

A empresária entrou na berlinda pela vontade da líder Beatriz, no último domingo (10). Yasmin foi a última mulher do camarote a sair da casa e a única que foi embora pela vontade do público. Vanessa Lopes desistiu e Wanessa Camargo foi expulsa por agressão.

Com a saída da sister, apenas MC Bin Laden ainda representa o elenco dos famosos escalados para esse ano.

VEJA MAIS: Esposa de Ozzy Osbourne está no Big Brother Britânico

A passagem de Brunet pelo reality foi marcada pela amizade com Wanessa. As duas se conectaram desde do primeiro dia do programa e mantiveram uma aliança até a desclassificação da cantora.

CONFIRA: Com disputa apertada, The Next Chef conhece segundo semifinalista

Yasmin tentou formar um grupo na semana inicial do BBB. A turma escolhida por ela, na ocasião, incluiu o motorista Davi. Mas, após somar forças com outros participantes que perseguiam o brother, a modelo transformou o baiano em um dos seus principais rivais no jogo.

Davi, inclusive, era chamado de “exterminador de camarotes” pela fluminense durante seus últimos dias como sister.

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!