A influenciadora digital Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do BBB 24 e deixou o programa na tarde desta sexta-feira (19). A artista decidiu deixar o programa logo depois da prova do anjo. Veja o momento abaixo.

Vanessa Lopes aperta o botão de desistência do #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/cjDMHYIql3 — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2024

As atitudes da influenciadora dividiram a web já na quinta-feira (18). Enquanto algumas pessoas julgaram que Vanessa estaria fazendo “um personagem”, outros demonstraram preocupação pela saúde mental da sister.

Durante a última festa do programa, ela havia ficado sozinha no quarto e começou a confabular sobre o jogo, afirmando que seria como a protagonista do filme.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!