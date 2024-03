Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24 após agredir Davi durante a festa, na madrugada deste sábado (2). Mais cedo, o brother conversou com aliados e disse que foi acordado por ela. Davi, 21, dormia no quarto magia quando a cantora entrou no cômodo pulando, cantando, dançando e mexendo no interruptor na companhia de Yasmin, Pitel e Lucas, que tentavam acalmar a sister.

O baiano foi ao confessionário falar sobre o ocorrido. Segundo Davi, a produção disse inicialmente que iria analisar as imagens.

Ao longo da edição, ela e o participante tiveram diversos embates. Wanessa dizia com frequência que não gostava do brother e classifica o comportamento dele como agressivo, manipulador, maldoso e mentiroso.

Na festa da última madrugada, ela chegou a dizer ele não merecia ser o campeão da edição porque ele a humilhava e a provocava.

“Ele é mentiroso. Eu dei para ele a faculdade, não foi por falsidade, foi por entender que era preciso para ele. Fui educada com ele quando achei que ia realmente melhorar, ele é mentiroso”.

