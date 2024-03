Com disputa apertada, The Next Chef conhece segundo semifinalista

O chef João Pedro Vieira é o segundo semifinalista do The Next Chef, competição do Bom Gourmet em busca de novos talentos da gastronomia. Ele venceu, na noite desta segunda-feira (11) o chef Thiago Matos, no segundo jantar do game, realizado no Tom Espaço Gastronômico, do Bourbon Curitiba Hotel & Suítes.

Agora, ele terá como adversário o chef José Machado, que eliminou o chef João Paulo Rypka no primeiro jantar, em 8 de fevereiro no Koré Gastronomia, do QoyaHotels.

A vitória foi apertada, apenas 39 pontos de diferença entre Vieira e Matos. O vencedor somou 1944 pontos a partir dos critérios estabelecidos para a votação dos clientes. O terceiro jantar do The Next Chef acontece no dia 8 de abril. O tema proposto para os chefs é ‘Viva a emoção’. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Zet.

A grande final da competição acontece em setembro. “Não vou negar, foi difícil”, assume Vieira. “a questão hoje foi empratar 120 pratos em questão de 30 minutos”, ressalta. Atualmente no restaurante Asu, ele avaliou seu desempenho na noite desta segunda-feira a partir do tema proposto, `Terra, Fogo, Água e Ar`, e os desafios que a competição impõe.

”Acho que tudo que eu servi estava bem gostoso, mas não achei o meu empratamento interessante. A minha dificuldade foi essa, administrar tudo o que eu tinha que empratar, montar e mandar para a galera”.

Para Vieira, a relação com Matos na cozinha foi tranquila e divertida, embora assuma que, durante a preparação do menu, eles praticamente não tiveram tempo de conversar. “Ninguém gritando, ninguém berrando, eu e ele, cada um focado no seu, deu pra perceber que cada um ali queria dar o melhor de si”. “É um serviço totalmente diferente do que eu faço no meu dia a dia”, ressalta Matos.

“Foi onde pude botar minha criatividade em prática, sair fora da caixinha… foi quase, uma diferença muito pequena”, lamentou. “Mas estou feliz, [o The Nex Chef] me dá uma visibilidade legal. Sempre quis participar de uma competição culinária, e deu certo”, afirma.

Matos, que é chef do Ítalo Restaurantes, da rede de supermercados Ítalo, a gastronomia é muito democrática, e não há diferença entre o tamanho do restaurante em que se atua ou o segmento do estabelecimento. “O talento está em quem trabalha em restaurante de supermercado ou em restaurantes estrelados. Vem daqui, vem da alma, da criatividade, dos ingredientes, de oportunidades”, avalia.

O jantar

Foto: Gian Galani / Divulgação

Os participantes, que foram recebidos no Tom, com Aperol Spritz como Welcome Drink, puderam experimentar entradas e pratos principais preparados pelos dois competidores. Como entrada, Matos apresentou vieiras da terra grelhadas, caldo Dashi, ovas e capuchinha. Vieira ofereceu codorna desossada e recheada com cogumelos e batatas, glaceadas com mel e páprica, picles de maçã com salsinha, glacê de frango com tamarindo.

Para o prato principal, o vencedor escolheu sobrepaleta suína, glacê de porco com cebola e tomilho, carvão de mandioca, pó de couve, vinagrete de alga wakame com Cambuci, espuma de chocolate com pimenta chipotle. Já Matos foi de pato flambado na cachaça de jambu ao demi-glacê de tucupi, farofa crocante de castanha-do-pará e jambu, ar de coentro e tuile de tucupi.

“A gente chega muito ansioso, mas sai tudo mais ou menos como esperado”, revela Maria Luiza, subchef de Vieira, estudante do terceiro período de Gastronomia da PUCPR. Ela esteve com o chef vencedor nos treinamentos e durante a competição. “É muito bom ver esse resultado e é muito bom trabalhar ao lado do João também”. Ela foi apresentada ao chef por Eloize Augusta da Cruz, diretora do curso na universidade e mentora de Vieira na competição.

“O João estudou muito o prato dele e depois foi passando pra gente como seria feito, todos os passos que a gente teria de fazer para não perder nada”, conta, emocionada. “Tem um significado muito especial”, aponta Eloíze sobre a vitória de Vieira, formado pela PUCPR. “Eu acompanho ele desde um menininho, e agora ele é um profissional da gastronomia. Fico muito orgulhosa de tudo o que ele conseguiu construir, apesar de pequenos erros que ele cometeu no prato. Mas acho que no contexto final ele conseguiu entregar bons preparos”, sintetiza.

Após o jantar, e enquanto votavam, os participantes saborearam uma sobremesa coma a assinatura de Eduardo Richard, chef do Bourbon Bistrot, um dos três restaurantes em atividade no Bourbon: mousse de chocolate 100% cacau, terra de chocolate e um crocante. “Achei tudo extremamente organizado, profissional. O lugar é lindo”, destacou o chef Vavo Krieck, professor de Gastronomia da PUCPR e do Centro Europeu, sobre o segundo jantar do The Next Chef.

“Eu conheço o Thiago desde que ele me disse que tinha um sonho de trabalhar com o [chef] Lênin [Palhano]. E em três meses ele estava trabalhando com o Lênin. É uma trajetória linda, um talento que a gente tem de ficar de olho”, sugere.

Para Mauro Kirsten, embaixador da Germer Porcelanas, uma das patrocinadoras do The Next Chef, participar da competição oferecendo as louças da marca, e conferir de perto a evolução de uma nova geração de chefs na gastronomia do estado, é a possibilidade de experimentar a qualificação da proposta do projeto do Bom Gourmet. “O evento foi muito exitoso. Para nós, isso é de alta importância participar. Sempre há uma maneira de expor nosso produto porque aqui é uma vitrine de boa excelência. Nosso produto está muito bem exposto hoje. Tudo isso fez muito sentido para nós”. Para Kirsten, que esteve nos dois jantares, a experiência foi extraordinária.

