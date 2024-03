No segundo semestre de 2024, Curitiba ganha a primeira piscina de surf coberta e aquecida: a Surf Center, um clube esportivo com um centro de treinamento completo para a prática de diferentes modalidades, com foco no desenvolvimento dos praticantes do surf. Foram oito anos para desenvolver um sistema gerador de ondas que competisse com as tecnologias de terceira geração existentes no mercado. O gerador de ondas GT3K da Surf Center é o primeiro 100% nacional no segmento de ondas artificiais dinâmicas com patente depositada.

Com tecnologia inteligente, a flexibilidade permite criar diversos tipos de ondas, exclusivas para cada praticante, além de baixo custo operacional e de manutenção, já que o mecanismo para a fabricação fica fora da água. “A inovação da Surf Center só é possível pelas parcerias com grandes empresas, como a Siemens e a Surf Eye, que usam tecnologia de ponta tanto para gerar competitividade, viabilidade e redução de custos para o projeto, como melhorar a experiência do usuário, com mecanismos que proporcionam a evolução no esporte”, afirma o diretor executivo da Surf Center, Mario Henrique Lima.

O projeto da piscina de surf conta com a validação da Siemens Digital Industries Software, com a solução de gêmeo digital do portfólio Xcelerator da Siemens Software, que simula a realidade em um ambiente digital.

Em uma parceria com a Surf Eye, empresa europeia líder em tecnologia em vídeo de surf para gravação automatizada do esporte no oceano e em piscinas de surf, os sócios poderão contar com uma rede de câmeras alimentadas por inteligência artificial, projetadas para gravar e editar automaticamente as sessões dos surfistas.

Quando inaugura o centro de Surf em Curitiba

A primeira Surf Center do país será inaugurada em dezembro de 2024 em Curitiba. As ondas podem variar de meio metro a um metro, com duração de 8 a 12 segundos, com até 240 ondas por hora.

Para permitir diferentes níveis de esportistas ao mesmo tempo, a equipe de automação da Surf Center criou uma pulseira inteligente que permite que surfistas de diferentes níveis possam surfar no mesmo horário: um telão mostra a ordem das ondas emitidas, conforme os dados de cada praticante, e chama o surfista quando for a vez da sua onda perfeita.

A piscina de ondas da Surf Center pode ser replicada em qualquer lugar, em um espaço de um campinho de futebol. Com 40 x 90 m, é possível reproduzir a tecnologia da Surf Center.

