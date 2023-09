Com previsão de inauguração no segundo semestre de 2024, a Surf Center, primeiro clube com piscina de ondas coberta e aquecida do mundo para a prática do surf, está com 70% dos títulos comercializados, em apenas seis meses de lançamento do projeto.

LEIA MAIS – Sob nova direção? Cartaz em bar premiado de Curitiba chama atenção

Além do surf, os sócios usuários terão à disposição um clube esportivo, voltado para toda a família, com um centro de treinamento completo para a prática de diferentes modalidades.

Em uma área de 3,4 mil metros quadrados em Curitiba, o Surf Center traz um skate park de 250 metros quadrados, com pista adaptada tanto para o skate street quanto para a prática com simuladores de surf. Quadras de beach tennis também estarão à disposição dos sócios, além de academia de musculação totalmente equipada, e diversas modalidades de práticas esportivas, entre elas o crossurf, lutas e pilates de aparelho.

VIU ESSA? Restaurante organiza costela fogo de chão beneficente; veja como ajudar

“O clube irá oferecer opções para toda a família, com modalidades voltadas para a prática esportiva e também para a interação dos sócios e momentos de convívio entre as famílias”, afirma um dos idealizadores do projeto e CEO da Aloha Investimentos, Fabricio Stedile.

O espaço contará também com loja de surf e acessórios esportivos, vestiários completos e área de convivência entre os sócios e suas famílias.

Com mais de 1,4 mil metros quadrados, a piscina de ondas da Surf Center na capital paranaense irá oferecer ondas de direita moduláveis e adaptáveis para todos os surfistas, de crianças a adultos de todas as idades, desde os praticantes iniciais até os profissionais do esporte. As ondas podem variar de meio metro a um metro, com duração de 8 a 12 segundos.

O clube Surf Center está localizado a três minutos do Parque Barigui, dentro do Parque Damasco, complexo arquitetônico baseado em cinco eixos de ocupação: hospitalar, de alimentação, residencial, comercial e de lazer, com o objetivo de se tornar um local permanente de entretenimento e um novo marco paisagístico da capital.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar