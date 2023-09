Neste sábado (30), o Restaurante Bucaneiro promove a 1ª Costela Fogo de Chão Beneficente. Sob o comando do chef Marcos Oliveira, o evento será em prol da Associação Beneficente Renascer e vai começar a partir do meio dia no Bosque São Cristóvão, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba..

O cardápio conta com costela bovina e suína, filé de coxa de frango, linguiça, mandioca cozida com bacon e provolone, arroz branco e maionese.

“É com muito carinho e felicidade que convidamos a todos para um dia repleto de solidariedade, alegria, a melhor costela fogo de chão, além de muito entretenimento. A Renascer é uma organização que há 29 anos vem transformando as vidas das crianças, adolescentes e jovens adultos com dificuldades emocionais e comportamentais em diversos graus. Juntos, vamos fortalecer e dar continuidade a essa nobre missão de inclusão social”, pontua o chef do Restaurante Bucaneiro, Marcos Oliveira.

Além da saborosa costela fogo de chão, o evento ainda vai contar com muito entretenimento e atrações musicais para lá de especial. Rogério Cordoni, o Elvis de Curitiba, Marcelus do Motorocker, Banda Shift Shaders e o Pagode Liga Nóis são algumas das presenças confirmadas para animar ainda mais a 1ª Costela Fogo de Chão Beneficente do Restaurante Bucaneiro. Milton Rodrigues, participante do Desafio Sob Fogo, estará presente forjando uma faca ao vivo.

Diversas instituições de impacto social vão expor e vender produtos incríveis, como artesanatos, roupas, acessórios em geral e serviços essenciais.

Quanto custa?

Os convites estão à venda por R$ 79,90. Crianças de até seis anos não pagam. De sete a 11, pagam meia entrada. “Sua presença é fundamental, pois juntos podemos fortalecer os laços da comunidade bem como fazer a diferença na vida daqueles que tanto precisam”, finaliza Oliveira.

Mais informações pelo WhatsApp 41 99906-6533. A programação completa está disponível no https://www.instagram.com/restaurantebucaneiro.

O Bosque São Cristóvão fica na Rua Domingos Strapasson, 620 – Santa Felicidade. Estacionamento próprio

Ingressos antecipados: pelos links https://pag.ae/7ZGaj1EKq (inteira) e https://pag.ae/7ZGasn465 (meia).

