Quem ainda não assistiu precisa ficar esperto. Neste sábado (30) e no sábado seguinte, dia 7 de outubro, são as últimas apresentações do show de humor Enterro de Ahnão, do comediante Claudinho “Ahnão” Castro, que comemora 29 anos de carreira. Depois de uma estreia lotada no dia 31 de agosto, no Curitiba Comedy com o espetáculo terá apenas mais duas apresentações no Teatro Lala Schneider.

Em seu primeiro show solo de stand up, o comediante vai contar com a releitura das suas piadas nesses 15 anos de palco, além de piadas inéditas que prometem fazer o público “rolar de rir”. A direção do show é de Cadu Scheffer, do Tesão Piá, grande parceiro de Claudinho.

“É a realização de um sonho que começou no início da carreira de ator. Fazer algo sozinho no palco e com uma produção 100% do meu jeito. É claro que eu não conseguiria isso tudo sozinho se não fosse o apoio que o Cadu me deu. E nada mais justo ele fazer parte dessa grande festa”, afirmou Claudinho Castro.

Esse novo projeto do “Ahnão” conta com apoiadores importantes. Dentre eles a Bellos Car, que é a sua parceira há mais de um ano com conteúdos especiais no Instagram. Mas para celebrar esse momento e que tem tudo a ver com o nome do show, o Grupo Araucária, que é especializado em planos e serviços funerários, também é mais um patrocinador do espetáculo.

“Essa era a cereja da divulgação, ter uma empresa de serviços funerários como patrocinadora master. É um casamento que tem tudo a ver com esse momento e sou muito grato a eles pelo apoio”, finalizou Claudinho.

O ingresso para o espetáculo custa R$ 35, diretamente na bilheteria do teatro ou no site do Lala. O teatro fica na Rua Treze de maio, 629 – Largo da Ordem. O show começa as 22h.

