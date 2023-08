Uma vida cheia de aventuras, provação e conquistas. Claudinho Castro, com seus 1,17 metro de altura e enorme coração, está se preparando para um desafio prá lá de emocionante. Não é agora que vai se candidatar a presidência do Paraná Clube, seu time de futebol, mas é o um novo show, um stand up solo comemorando 29 anos na carreira artística. A apresentação está marcada para o dia 31 de agosto, no Curitiba Comedy Club, com a estreia do “Enterro de Ahnão”.

Antes do reconhecimento, o curitibano exerceu atividades em oficina mecânica, cobrador de ônibus, office boy e assessor político. Claudinho entrou na vida artística por acaso. Trabalhava de office boy e pediu demissão, quando foi convidado para fazer um teste em uma televisão a pedido de um amigo.

“O Douglinhas, um outro anão, comentou que haveria um teste na CNT com o Sérgio Malandro. Passei no teste e comecei a andar com um cara lá que não era conhecido, o Santos, hoje do Ratinho. Fizemos um trabalho em uma loja e dali fui conhecendo pessoas especiais, profissionais ao extremo que ajudaram. Apostaram no humorismo, e deu certo”, relembrou Claudinho, que atualmente está com 48 anos.

Peças teatrais como “Quebra-Nozes”, o “Gasparzinho”, “Três Porquinhos” deram o start na vida de Claudinho, que fizeram dele um ator nacional. A primeira grande participação para todo Brasil foi na minissérie “O Sistema”, da TV Globo, exibida no final de 2007.

“Ali ganhei o Mundo, depois veio o Cadu Scheffer, que conheci no Lala Schneider. Ganhamos o Festival do Um Minuto e fizemos a Dança do Quadrado que estourou. Tudo foi acontecendo, conhecendo pessoas”, Aliás, a Dança do Quadrado chegou a ter 18 milhões de acessos no YouTube.

Já viu enterro de Anão?

Nas redes sociais, Claudinho não é daqueles que fica lamentando os problemas e busca divertir os internautas. No Instagram, com seus quase 18 mil seguidores, anuncia seus trabalhos como o “Enterro de Ahnão”. “Existe enterro de anão, eu conheci quatro anões que morreram, mas não fui no velório e enterro. No show, quero impactar, vou chocar. Eu no caixão de terno vai ser o diferencial. Digo que não tenho como correr desse stand-up, é solo, e não posso ficar com dor de barriga. É claro que eu não ia conseguir isso tudo sozinho, afirmou Claudinho Castro, que tem a direção do show do Cadu Scheffer, do grupo Tesão Piá.

Para o espetáculo, a ideia é unir piadas de sucesso dos últimos anos com algumas novidades para o público. “O espetáculo está sendo preparado com muito carinho. Estamos reunindo as piadas que faz parte do meu dia-a-dia e outras novas. Teremos 50 minutos de risadas, e adianto que irei poupar o Paraná Clube desta vez”, completou Claudinho que já avisou que vai ser candidato à presidência do tricolor nos próximos anos.

SERVIÇO

Enterro de Ahnão

Data de estreia: 31/08 (Quinta-feira)

Horário: 21h

Local: Curitiba Comedy Club (Av. Manoel Ribas, 6121 – anexo ao Restaurante Dom Antônio, em Santa Felicidade)

Ingressos no Sympla Bileto

