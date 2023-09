Mega obra vai triplicar tamanho de tradicional confeitaria de Curitiba

A Família Farinha, uma das mais tradicionais e concorridas padarias e confeitarias de Curitiba, vai mudar de local. No entanto, os clientes do estabelecimento só vão precisar andar uns metros a mais, já que a nova sede será no mesmo terreno, no bairro Jardim Social, em um novo prédio muito maior que o anterior.

A obra vai triplicar a capacidade de atendimento do empório, dando aos frequentadores mais conforto e novas opções para o cardápio, tanto para consumo no local, quanto para levar para casa. A entrega da obra está prevista para março de 2024.

A Tribuna conversou com exclusividade com Pedro Farinha, um dos administradores do estabelecimento. Ele falou que o desejo mais antigo dos clientes será realizado. “A nossa área de café é muito pequena, bem acanhada. São seis mesas e alguns lugares no balcão. O novo espaço será bem maior”, disse.

O novo salão, num primeiro momento, terá ao menos 20 mesas e mais espaço de balcão. “Num segundo momento queremos abrir o mezanino também para atendimento aos clientes e até um terraço, lá no alto, que pode virar uma área de eventos bem legal, com salas de reunião e até um coworking”, revelou.

A ampliação no atendimento aos clientes de “café” vai de encontro com a necessidade da Família Farinha ampliar o seu público. “Nossa clientela alcança um raio limitado, pelo comportamento do consumidor. Ele vem aqui ou porque estamos no caminho ou porque somos próximos da sua casa. Podemos ter o melhor pão da cidade (e temos), mas o cara não sai lá do Batel para vir aqui por isso. Com uma cafetaria melhor e maior é diferente, ele (o cliente) vai longe”, disse.

Também está no projeto aumentar as opções de refeições rápidas no novo cardápio, que está sendo pensado com muito cuidado.

Pedro Farinha, administrador do empório e padaria. Foto: Atila Alberti

Mais produtos na padaria

Além de um salão da café maior, toda a estrutura será ampliada, inclusive a parte de pães e frios. Nos pães, aliás, Pedro Farinha conta que o pioneirismo da família na produção de pães de fermentação natural ganhará ainda mais destaque. “Fazemos pão de fermentação natural desde 1998, antes de virar moda. Ao que me consta fomos os primeiros do Sul do Brasil a fazer. Vamos melhorar o nosso mix para continuarmos a ser referência nessa arte”.

Junto com os pães, a parte de frios e folhados também será aprimorada. “Nossa vocação é a produção própria. A parte dos folhados e massas doces, brioches, que são uma tendência forte na Europa, também será ampliada”, disse Pedro Farinha. Os produtos de empório, os queijos, embutidos e outros de “terceiros” terão mais espaço de exposição na nova loja.

Como empreendimento, da Família Farinha existe desde 1956, inicialmente como empório no interior de São Paulo. Em 1970 virou uma padaria, ainda no estado vizinho, e desde 1992 está em Curitiba. No local atual, funciona desde 1998. A nova loja terá cerca de 700 metros quadrados, contra os 300 metros atuais.

Foto: Atila Alberti

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes