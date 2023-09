Gloria Groove, Dennis DJ, MC Carol e DJ GBR são atrações confirmadas para a segunda edição do Muvuca Festival, dia 21 de outubro, na área externa do Expotrade Convention Center, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Os ingressos estão disponíveis com preços a partir de R$ 180.

Conhecida por sua voz potente e estilo único, Gloria Groove combina diferentes gêneros musicais em suas performances, destacando-se como uma das principais artistas do país. Já o Dennis DJ é considerado um dos maiores produtores e DJs do Brasil, dominando as paradas musicais com suas músicas envolventes.

+ Veja mais: Mega obra vai triplicar tamanho de tradicional confeitaria de Curitiba

Já a Mc Carol de Niterói traz o suingue do funk carioca com suas letras empoderadas e irreverentes e DJ GBR, por sua vez, é um dos principais nomes da cena eletrônica brasileira, levando o público a uma jornada musical inesquecível.

Com produção das empresas Atmosfera e Cheers, o evento promete agitar a capital paranaense com mais de 10 horas de open bar e muita música. Além disso, o público pode esperar diversas ativações artísticas, drinks exclusivos, praça de alimentação completa e área de descanso.

“Estamos entusiasmados com a realização da segunda edição da Muvuca Festival em parceria com as produtoras Cheers e Atmosfera. Nosso objetivo é oferecer ao público jovem uma experiência completa, com grandes artistas nacionais, cultura regional, momentos inesquecíveis e parcerias com marcas renomadas”, declara Luiz Caz, Relações Públicas do Festival.

+ Veja também: Famoso pelos bolos em fatia, confeiteiro abre 2ª loja em Curitiba

Com uma estrutura cuidadosamente planejada, o festival oferecerá uma combinação de música, cultura e diversão, contando com a participação de mais de 10 marcas. Essas marcas proporcionarão experiências únicas e envolventes para os participantes, enriquecendo ainda mais a experiência vivenciada no festival.

Entre os diferenciais, o Ponto de Acolhimento Diversificô é um dos mais importantes. Durante todo o evento, o espaço oferece suporte e apoio para o público do festival. Com psicólogas e profissionais treinadas, esse serviço pode ser buscado em casos de crise de ansiedade ou pânico, assédio, racismo, LGBTfobia ou qualquer tipo de discriminação que ocorra no festival.

O Expotrade Convention Center fica na Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais. Ingressos podem ser adquiridos neste link, no site oficial do Muvuca Festival.

Dennis DJ. Foto: Divulgação

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes