Controle de Estabilidade (ESC) tem nova regulamentação obrigatória

Uma mudança significativa entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, no cenário automobilístico brasileiro. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulamentou a norma que todos os veículos produzidos ou importados para o Brasil, a partir deste ano, devem ser equipados com o Controle de Estabilidade (ESC), uma tecnologia projetada para melhorar a segurança nas estradas.

Além do ESC, as luzes diurnas de condução, alerta de uso do cinto de segurança e o alerta de frenagem de emergência também passaram a ser obrigatórios com essa norma do Contran. Os equipamentos de segurança já eram para ser obrigatórios em veículos fabricados entre 2022 e 2023, segundo a resolução 567 do Contran, mas o prazo foi estendido pelo Governo Federal para atender uma solicitação feita pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), por conta das restrições provocadas pela pandemia.

O Controle de Estabilidade, também conhecido como ESC, é um sistema eletrônico avançado projetado para ajudar os motoristas a manter o controle de seus veículos em situações de emergência ou em condições de direção desafiadoras. Ele funciona monitorando continuamente a trajetória do veículo e detectando qualquer desvio inesperado da rota pretendida.

Quando o sistema detecta que o veículo está prestes a entrar em uma situação de derrapagem ou perda de controle, ele intervém automaticamente, aplicando frenagem seletiva em cada roda individualmente e ajustando o torque do motor, conforme necessário. Isso ajuda a corrigir a trajetória do veículo e a evitar acidentes, especialmente em curvas acentuadas, superfícies escorregadias ou manobras mais bruscas.

O objetivo principal do Controle de Estabilidade é proporcionar uma camada adicional de segurança aos motoristas e passageiros, reduzindo significativamente o risco de capotamento e colisões causadas por perda de controle do veículo. Estudos têm demonstrado que veículos equipados com ESC têm uma probabilidade muito menor de se envolver em acidentes graves em comparação com veículos sem essa tecnologia.

A decisão do Contran de tornar o Controle de Estabilidade e os demais itens obrigatórios, reflete um compromisso com a segurança viária e a redução do número de acidentes nas estradas. Como resultado dessa regulamentação, os consumidores podem esperar que todos os novos veículos estejam equipados com o ESC e os outros sistemas de segurança, o que marca um passo significativo em direção a um ambiente de condução mais seguro e responsável em todo o país.

“A principal função do ESC é ajudar os motoristas a manterem o controle sobre seus veículos em condições adversas, como curvas acentuadas, superfícies escorregadias ou manobras evasivas. Ao aplicar frenagem seletiva em cada roda individualmente e ajustar o torque do motor conforme necessário, o ESC ajuda a corrigir a trajetória do veículo e a evitar acidentes graves”, diz Danilo Ribeiro, Coordenador do CTTi (Centro de Tecnologia, Treinamento e Inovação) da DPaschoal. “Estudos demonstraram que veículos equipados com esse sistema têm uma probabilidade significativamente menor de se envolverem em acidentes graves do que aqueles sem essa tecnologia. Isso significa que o ESC pode salvar vidas e reduzir o número de acidentes nas estradas brasileiras, tornando a condução mais segura para todos os usuários da via. A regulamentação é um passo importante na direção certa e deve ser recebida com entusiasmo por todos os envolvidos na indústria automobilística e pela sociedade como um todo”, finaliza Danilo. (Foto: Divulgação).