Um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de 90 profissionais foi anunciado pela Prefeitura de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). As inscrições serão abertas no dia 18 de março e poderão ser feitas até o dia 12 de abril pela internet , mediante o pagamento da taxa. Até o dia 19 de março, é possível solicitar a isenção do pagamento para candidatos com Cadastro Único.

Das 90 vagas, são 40 vagas para o cargo de professor, 16 vagas para pedagogo, 33 para professor da Educação Infantil, além de 1 vaga para intérprete de Libras. Os salários iniciais vão de R$ 2.660,43 até R$ 4.521,95.

De acordo com a prefeitura do munícipio, as vagas atenderão a situações excepcionais, com contrato de trabalho por tempo determinado. Confira os requisitos mínimos necessários e provimentos para cada cargo.

Requisitos e salários de cada cargo

Para o cargo de Intérprete de Libras os requisitos são: Ensino Médio Completo (2º Grau Completo) e Certificado de Proficiência em Tradução em Libras, emitido pelo MEC, conforme Decreto Federal nº 5626/2005. O salário inicial é de R$ 2.660,43 e carga horária de 20h semanais. Valor da inscrição: R$ 90.

Já para o cargo de Professor da Educação Infantil, são requisitos: Curso de Nível Médio, com Habilitação em Magistério/Formação de Docentes; ou Curso de Graduação Normal Superior (destinado à formação de docentes para as séries iniciais do Ensino Fundamental e para a Educação Infantil); ou Curso de Graduação Superior em Pedagogia. O salário inicial é de R$ 4.521,95 para carga horária de 40h semanais. Valor da inscrição: R$ 85.

Os requisitos mínimos exigidos para o cargo de Pedagogo são: Licenciatura Plena em Pedagogia; e experiência de no mínimo dois anos em docência. O salário inicial é de R$ 3.044,82, com carga horária de 20h semanais. Valor da inscrição: R$ 120.

Já para o cargo de Professor, são exigidos: Curso de Graduação Normal Superior (destinado à formação de docentes para as séries iniciais do Ensino Fundamental e para a Educação Infantil); ou Curso de Graduação Superior em Pedagogia. O salário inicial é de R$ 3.044,82, com carga horária de 20h semanais. Valor da inscrição: R$ 120.

Mais informações

A Secretaria Municipal de Administração de Pinhais (Semad) informa que não serão fornecidas por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas nos editais e as demais publicações no endereço eletrônico neste link.

