Um mutirão com 466 vagas na trabalhar na construção civil será realizado nesta quarta-feira (13), em Curitiba, pelo governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda.

A ação de empregabilidade será das 9h às 16h, na Agência do Trabalhador Central de Curitiba. As senhas para atendimento serão entregues até 12h. O processo de seleção será feito por 17 empresas do ramo da construção civil, com oferta de vagas para diversas funções, que vão desde servente a estagiário de marketing.

Atender a demanda do setor

O evento, que tem como objetivo atender a demanda do setor por profissionais com experiência, conta com a parceria do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR).

Até dezembro de 2023, o número de trabalhadores atuando na área, somente na Capital, era de 47.292 profissionais. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo de novos empregos no setor aumentou 5,47% em Curitiba entre 2022 e 2023, de 1.663 para 2.941 empregos.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o mutirão desta quarta será a primeira de várias de ações no setor. “Além dos mutirões para o preenchimento de vagas disponíveis na área, também temos monitorado a demanda por profissionais para funções específicas e que exigem mão de obra qualificada. Por esse motivo, o Governo do Estado está investindo em qualificação profissional gratuita para capacitar trabalhadores e trabalhadoras, facilitando o acesso aos postos de trabalho e atendendo a uma demanda do mercado”.

Serviço

Mutirão da Construção Civil

Data 13 de março, quarta-feira

Horário: 9h às 16h

Local: Agência do Trabalhador Central de Curitiba – Rua Pedro Ivo, 503 – Curitiba/PR

