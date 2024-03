A cobrança de pedágio nas estradas paranaenses vai começar no fim de março. A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) revelou, nesta terça-feira (12) os valores da tarifa básica de pedágio nas praças de pedágio de São Luiz do Purunã (BR-277), Lapa (BR-476) , Porto Amazonas (BR-277), Imbituva (BR-373) e Irati (NR-277), no lote 1 de concessão.

Conforme previsto, a ANTT comunicaria em Diário Oficial, 10 dias antes do início da cobrança com os valores previstos. O valor teve reajuste de 15,75% refere ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aplicado desde a época do leilão ate à cobrança. As informações foram divulgadas pelo Bom Dia Paraná, da RPC, e G1 Paraná.

Confira abaixo, os valoresabaixo:

Carros, caminhonetes e furgões:

Praça de São Luiz do Purunã na BR-277 – R$ 8,70

Praça da Lapa na BR 476 – R$ 11,50

Praça de Porto Amazonas na BR-277 – R$ 10,90

Praça de Imbituva na BR 373 – R$ 10,00

Praça de Irati na BR-277: R$ 10,20

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos):

Praça de São Luiz do Purunã: R$ 17,40

Praça da Lapa: R$ 23,00

Praça de Porto Amazonas: R$ 21,80

Praça de Imbituva: R$ 20,00

Praça de Irati: R$ 20,40

Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos):

Praça de São Luiz do Purunã: R$ 13,05

Praça da Lapa: R$ 17,25

Praça de Porto Amazonas: R$ 16,35

Praça de Imbituva: R$ 15,00

Praça de Irati: R$ 15,30

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos):

Praça de São Luiz do Purunã: R$ 26,10

Praça da Lapa: R$ 34,50

Praça de Porto Amazonas: R$ 32,70

Praça de Imbituva: R$ 30,00

Praça de Irati: R$ 30,60

Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos):

Praça de São Luiz do Purunã: R$ 17,40

Praça da Lapa: R$ 23,00

Praça de Porto Amazonas: R$ 21,80

Praça de Imbituva: R$ 20,00

Praça de Irati: R$ 20,40

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos):

Praça de São Luiz do Purunã: R$ 34,80

Praça da Lapa: R$ 46,00

Praça de Porto Amazonas: R$ 43,60

Praça de Imbituva: R$ 40,00

Praça de Irati: R$ 40,80

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos):

Praça de São Luiz do Purunã: R$ 43,50

Praça da Lapa: R$ 57,50

Praça de Porto Amazonas: R$ 54,50

Praça de Imbituva: R$ 50,00

Praça de Irati: R$ 51,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos):

Praça de São Luiz do Purunã: R$ 52,20

Praça da Lapa: R$ 69,00

Praça de Porto Amazonas: R$ 65,40

Praça de Imbituva: R$ 60,00

Praça de Irati: R$ 61,20

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (7 eixos):

Praça de São Luiz do Purunã: R$ 60,90

Praça da Lapa: R$ 80,50

Praça de Porto Amazonas: R$ 76,30

Praça de Imbituva: R$ 70,00

Praça de Irati: R$ 71,40

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (8 eixos):

Praça de São Luiz do Purunã: R$ 69,60

Praça da Lapa: R$ 92,00

Praça de Porto Amazonas: R$ 87,20

Praça de Imbituva: R$ 80,00

Praça de Irati: R$ 81,60

