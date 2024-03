Kia EV9 é eleito “Carro do Ano de 2024” no Reino Unido

O Kia EV9 foi nomeado “Carro do Ano de 2024” no Reino Unido. O prêmio celebra os melhores veículos novos disponíveis atualmente para os clientes do Reino Unido em oito categorias.

O júri do Carro do Ano no Reino Unido foi composto por 30 jornalistas que trabalham em todo o Reino Unido em publicações automotivas, de negócios e de tecnologia.

Além de ganhar o prêmio geral, o EV9 garantiu a vitória na disputada categoria “Grande Crossover”. Os juízes elogiaram o EV9 por vários fatores, em particular, pela praticidade inata, o design moderno e a longa autonomia elétrica do modelo.

“O superprático Kia EV9 pode ser o veículo que irá tirar mais motoristas de seus carros a gasolina ou diesel do que qualquer outro modelo. Sete assentos, carregados com tecnologia, qualidade premium e quilômetros suficientes da bateria para atenuar quase todos os casos de ansiedade de autonomia – além de ser fantástico de dirigir também”, disse John Challen, copresidente do “UK Car of the Year Awards”. “O fato de quase metade do nosso painel de jurados ter escolhido o Kia EV9 como o “Carro do Ano de 2024” no Reino Unido é um enorme voto de confiança naquele que é um carro realmente impressionante e extremamente atraente”.

“Parece ótimo, tem um interior encantador, é prático e o primeiro carro a combinar a capacidade de transportar sete pessoas com uma autonomia genuína”, acrescentou o juiz Paul Barker, editor-chefe do Carwow.

“O EV9 mostra que a ambição aparentemente ilimitada da Kia não tem limites. Uma ótima opção para famílias numerosas, com seis ou sete lugares e muita flexibilidade para se adaptar às necessidades de transporte de carga. Mas também luxuoso o suficiente para atrair motoristas para fora dos SUVs de marcas premium”, comentou Alex Grant, jornalista focado em frotas.

O jornalista de tecnologia Rob Clymo disse: “O EV9 faz todo o sentido para qualquer um com passageiros para transportar e com dirigibilidade melhor do que você esperaria, com uma adição de excelente tecnologia em boa medida”.

Paul Philpott, Presidente e CEO da Kia no Reino Unido, comentou sobre a vitória: “É uma grande honra para a Kia UK receber uma vitória na categoria e o prêmio geral de ‘Carro do Ano’ no Prêmio Carro do Ano do Reino Unido de 2024. Estamos muito satisfeitos que os jurados tenham concordado com o quão impressionante é o EV9. O reconhecimento torna-se ainda mais significativo por ter sido julgado por alguns dos jornalistas mais influentes e respeitados do Reino Unido, das indústrias automotiva, empresarial e tecnológica. Estamos gratos aos jurados pelo trabalho árduo na avaliação dos candidatos deste ano”.

“Este respeitado prêmio também dá um impulso à nossa rede de 190 concessionárias no Reino Unido, à medida que continua a apoiar os clientes na sua jornada de eletrificação e a entregar-lhes o melhor automóvel do Reino Unido”.

O reconhecimento no prêmio “Carro do Ano do Reino Unido de 2024” é o mais recente de uma série de sucessos do EV9. O carro foi colocado à venda no Reino Unido em janeiro de 2024 e já foi nomeado finalista do prêmio “Carro Europeu do Ano de 2024” e um dos três finalistas do “Carro Mundial do Ano de 2024”, a ser anunciado no Salão Internacional do Automóvel de Nova York, em 27 de março de 2024. O SUV também conquistou a categoria “Carros de Família” no Golden Steering Wheel 2023, foi nomeado “Carro de Luxo Alemão do Ano 2024”, e na última semana, eleito o “Melhor Carro do Mundo de 2024” no prêmio “The Women´s World Car of the Year”, demonstrando a ampla capacidade do modelo.