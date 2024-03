Trelleborg levou novidades para a Intermodal South America 2024

A Trelleborg, fabricante de pneus e rodas especiais, apresentou ao setor logístico como pneus de alto desempenho impulsionam as operações de movimentação de materiais, reduzindo custos e lidando com altas velocidades com maior estabilidade e conforto ao operador na Intermodal South America (Estande #O88), maior e mais completo evento de logística das Américas, que aconteceu em São Paulo (SP) na primeira semana março. A empresa anunciou também a fabricação nacional do pneu XP1000, além do lançamento dos pneus XP800 e CX940.

No evento, os profissionais dos setores intralogístico e portuário conheceram dois lançamentos de tecnologias em pneus para aplicações portuárias de grande potência: o pneu CX940 projetado especificamente para equipamentos portuários com operações de intensidade máxima, como reach stackers; e o XP1000, desenvolvido para equipar outras máquinas que circulam pelos portos, incluindo rebocadores portuários e manipuladores de contêineres.

Também estiveram em exposição outras soluções de pneus para a indústria de movimentação de materiais, incluindo o XP1000, que conta com produção nacional: o pneu ideal para operações em armazéns, chãos de fábricas e qualquer outro serviço terrestre de movimentação de materiais. Desenvolvido para aplicações de máxima intensidade, o pneu XP1000 é adequado tanto para empilhadeiras contrabalançadas elétricas quanto de combustão interna. Para suportar operações de média intensidade em todas as condições internas e externas, o recém-lançado pneu XP800 é fundamental para alcançar o máximo desempenho em empilhadeiras contrabalançadas mantendo, ao mesmo tempo, os custos sob controle.

Marcelo Natalini, presidente da Yokohama TWS América do Sul, comenta: “A Trelleborg trabalha constantemente para colocar nas mãos dos operadores logísticos pneus com tecnologias avançadas. Trazemos décadas de experiência para a América do Sul, oferecendo compostos mais duradouros e modelos de bandas aprimorados feitos para enfrentarem as operações mais exigentes. Com produção local e um design mais sustentável, trabalhamos para maior agilidade de entrega a fim de atender os nossos clientes – tornando os pneus Trelleborg a escolha preferida para a performance da movimentação de materiais; quer os nossos clientes estejam trabalhando pesado em armazéns, quer manuseando toneladas de mercadorias em grandes estaleiros”.

Quando nos referimos à gestão logística de intensidade máxima, o pneu Trelleborg XP1000 foi concebido para proporcionar desempenho superior em termos de quilometragem, durabilidade, consumo de combustível, estabilidade e conforto. É o pneu perfeito para enfrentar o desafio das operações intralogísticas atuais. Sua tecnologia especial Pit Stop Line incorporada permite que os gerentes de frota saibam o momento ideal para substituir seus pneus, reduzindo o tempo de inatividade desnecessário e o desperdício, ao mesmo tempo que aumenta a segurança do operador.

O XP1000 é produzido no Brasil, na unidade fabril de Feira de Santana (BA), e tem uma banda de rodagem inovadora, projetada para o êxito sustentável: o pneu leve apresenta um composto de fibra inovador feito de materiais reciclados, economizando 866 toneladas por ano apenas em novos materiais, ao mesmo tempo que diminui as emissões de CO2 em até 110 toneladas por ano.

Feito para aplicações de média intensidade, o XP800 foi projetado para maximizar o desempenho e minimizar os custos operacionais. Seu padrão de banda de rodagem exclusivo e patenteado possui uma ampla área de contato central, um perfil “zig-zag”, design de bloco lateral e barras de tração muito profundas. Essas características funcionam para garantir melhores manobras em ambientes internos e vibração mínima, ao mesmo tempo em que proporcionam tração excepcional em ambientes externos, otimizando, assim, a produtividade do veículo e o conforto do operador.

Potência impressionante para operações portuárias intensas

Os visitantes da Intermodal South America conheceram o mais novo lançamento de pneus da Trelleborg para veículos portuários de máxima intensidade, como os reach stackers: a linha CX940. Com a crescente demanda global trazendo navios cada vez maiores para os portos que transportam ainda mais contêineres, carregar e descarregar em velocidades máximas, com condução mais suave e maior resistência, é fundamental.

O CX940 traz nova potência para portos de grande fluxo, ancoradouros e até mesmo para a indústria pesada. Produzido com uma carcaça mais robusta e desenho de banda de rodagem otimizado, o pneu garante alta estabilidade, excelente tração e superior distribuição de carga. Seu composto resistente ao desgaste reduz o risco de cortes e perfurações, maximizando a vida útil do pneu para que ele tenha um desempenho superior mesmo após longas horas de movimentação de materiais. (Fotos: Trelleborg/Divulgação).