O mega serviço realizado pela Sanepar, desde a manhã de terça-feira (12), na Estação de Tratamento de Água Iraí (ETA), em Curitiba, teve sua conclusão estendida para além do prazo inicialmente previsto. O trabalho de higienização da estação de tratamento afeta o abastecimento de água em 199 bairros de cidades da Região Metropolitana. Apenas em Curitiba, são 28 bairros impactados pelo serviço.

LEIA MAIS – Obra em Curitiba no viaduto do Tarumã tem data para ficar pronta; veja andamento

Segundo a empresa, o sistema ainda está em processo de normalização ao longo desta quarta-feira (13). E a previsão de normalização do abastecimento de água, que antes era até as 5 horas desta quarta, foi ampliada para até as 20 horas.

Cidades e bairros afetados

Em Curitiba e região, as cidades e os bairros com abastecimento afetado são:

Curitiba: Bacacheri, Ahu, Barreirinha, Abranches, Atuba, Cachoeira, Santa Cândida, Tarumã, Boa Vista, Bigorrilho, Bom Retiro, Bairro Alto, Pilarzinho, Tingui, Capão da Imbuia, Mercês, Jardim Social, Taboão, São Lourenço, Cabral, São Francisco, Vista Alegre, Centro Cívico, Cascatinha, Juvevê e São João.

Almirante Tamandaré: São Jorge, Cachoeira, Graziele e Colônia Prado.

Colombo: Atuba, Colônia Faria, Bella Vista, Mauá, Campo Pequeno, São Gabriel, Guaraituba, Osasco, Santa Fé, Rincão, Parque Industrial, Monza, Maracanã, Curitibanos, Guarani, Canguiri, Roça Grande, Rio Pequeno, Rio Verde, Alto da Cruz, Palmital e Vila Zumbi.

Campina Grande do Sul: Eugênia Maria, (Cohapar) Cicamp, Centro, Jardim Graciosa, Vila Chacrinha, Área Industrial Pocinho, Sede, Jardim Ipanema, Vila Santa Cecilia, Área Industrial Riachuelo, Jardim Nezita, Área Industrial São Paulo, Jardim Paulista, Área Industrial Sede, Jardim Santa Fé, Jardim Nossa Senhora das Graças, Área Remanescente, Joana Olímpia, Cacaiguera, Timbu Velho, Moradias Timbu, Chácaras Olhos D’Água, Vila Cosme, Jardim João Paulo II, Oswaldo Florêncio, Jardim Araçatuba, Jardim da Campina, Jardim da Colina, Jardim Daher, Jardim Diamante, Jardim Santa Angelina, Jardim Santa Rosa, Mitra, Recanto Verde e Santa Rita de Cássia.

Pinhais: Alphaville Graciosa, Graciosa, Iapar, Jardim Amélia, Atuba, Centro (Área Industrial), Nossa Senhora das Graças, Palmital, Maria Antonieta, Emiliano Perneta, Jardim Claudia, Jardim Karla, Jardim Menino Deus, Jardim Creplive, Vargem Grande, Patrícia, Chácaras São Sebastião, Pineville, Maria Alice, Bosque Merhy, Itapira, Weissópolis, Alto Tarumã, Pousada 4 Barras, Jardim Orestes Tha e Estância Pinhais.

Piraquara: Planta Pontoni, Jardim Tarumã, Guarituba, Jardim Veneza, Vila Militar, Planta Ricardo Vagner, Vila Lori, Jardim Tropical, Vila Osternak, Vila Macedo, Jardim Alterosa, Jardim das Orquídeas, Vila Nova, Jardim Mirte, Vila Suzi, Jardim Itiberê, Jardim Tocantins, Holandês, Jardim das Laranjeiras, Planta Simone, Jardim dos Eucaliptos, Jardim Urussanga, Bosque Centenário, Jardim Santa Clara, Jardim Olinda, Vila Franca, Vila Mariana, Jardim Santa Maria, Vila Fuck, Bosque Tarumã, Planta Monte Líbano, Planta Rita de Cássia, São Cristóvão, Jardim dos Estados, Vila Izabel, Vila Holandesa, Jardim Santa Mônica, Vila Juliana, Vila Palmas, Planta Amazonas, Vila Dalila, Vila Dirce, Planta Terezinha, Jardim Esmeralda, Vila Pedro Alcântara, Jardim Trianon, Jardim Primavera, Planta São Tiago, Jardim Florença, Jardim Santa Helena, Planta São Mateus, Ipanema, Vila Santa Helena, Bosque Pinheiro, Fazenda Guarituba, Planta Deodoro, Jardim Águas Claras, Capoeira dos Dinos, Jardim Bom Jesus e Vila Marumby.

Quatro Barras: Borda do Campo, Graciosa, Centro (Área Industrial), Bosque Merhy, Nossa Senhora das Graças, Jardim Menino Deus, Vita, Centro, Jardim Creplive, Conjunto Itapira, Patrícia, Maria Alice, Granja das Acácias, Pousada 4 Barras, Patrícia, Jardim Orestes Tha, Jardim Pinheiros, Chácaras São Sebastião, Itapira, Menino Deus, Santa Luzia e Nossa Senhora de Fátima.

Caixa d’água

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉



Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!