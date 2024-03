Fiat reduz até R$ 10 mil no preço público da linha flex da Toro

A Fiat tem uma importante novidade para os clientes que pretendem adquirir a Fiat Toro. A marca anuncia a redução de até R$ 10 mil no preço público de toda a linha flex do modelo. E o melhor: a picape continua com uma extensa lista de itens de série, ou seja, nenhum conteúdo foi alterado com o reposicionamento de preço.

As versões que receberam a atualização no preço são a Endurance, Freedom e Volcano equipadas com motor turbo 270. A Endurance ficou R$ 6 mil mais barata, enquanto as duas versões topo de linha da gama flex da picape (Freedom e a Volcano), tiveram redução de R$ 10 mil no preço público. Vale ressaltar que os novos preços já estão disponíveis nas mais de 500 concessionárias Fiat espalhadas por todo o Brasil. Confira em: www.fiat.com.br.

Reconhecida por sua robustez, versatilidade e design moderno, a Toro é uma das picapes mais desejadas do mercado brasileiro. Ela possui a liderança do seu segmento praticamente desde que foi lançada e ainda se posiciona como uma das picapes mais vendidas do país, atrás somente da Fiat Strada.

E não é para menos, já que ela não apenas se destaca como referência entre as picapes, mas também representa a fusão ideal entre a robustez característica desse tipo de veículo e os atributos de conforto, tecnologia e dirigibilidade típicos dos SUVs.

Confira os novos preços públicos sugeridos para a linha Toro Flex:

Toro Endurance Turbo 270 Flex AT6: de R$152.990 para R$ 146.990;

Toro Freedom Turbo 270 Flex AT6: de R$166.990 para R$ 156.990;

Toro Volcano Turbo 270 Flex AT6: de R$181.990 para R$ 171.990.

(Fotos: Fiat/Divulgação).