Duas novas sedes para batalhões de elite da Polícia Militar do Paraná já estão sendo construídas em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O investimento de R$ 45 milhões é para a construção das novas sedes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone). As obras já começaram e a previsão conclusão é dezembro de 2024.

O investimento é de R$ 47,5 milhões, com recursos oriundos de um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp). Todo o acompanhamento técnico e fiscalização do projeto e da obra é realizado pela Diretoria de Edificações da Secretaria das Cidades (Secid), responsável por planejar, coordenar e executar projetos, obras e serviços de engenharia de edificações da administração pública estadual.

Valdelino Pontes/SECID

Bope tem R$ 36 milhões investidos

Para a obra do Bope, situada na Rua Ilo Antoninho Mozer, s/n, o investimento é de R$ 36.013.426,32 e tem 7,01% da obra já executada, compreendendo a execução de terraplanagem, fundações, muro paliteiro, alvenaria do Bloco Ensino e infraestrutura em andamento. As edificações do empreendimento envolvem blocos de ensino, administrativo, refeitório, espaço para o Esquadrão Anti-bombas, sala do Comando de Operações Especiais, além de guarita e torre de vigilância.

Rone recebe R$ 11 milhões

A nova estrutura da Rone, localizada na Rua Sebastiana Santana Fraga, s/n, está com serviço de terraplanagem e muro paliteiro em andamento, correspondendo a 2% da obra. O valor investido será de R$ 11.543.988,12. O empreendimento vai contar com os blocos e guarita.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, afirmou que as novas sedes ficarão localizadas em pontos estratégicos, a fim de agilizar o trabalho policial. “Por muitos anos não tivemos sedes próprias para as unidades. A sede do Bope é uma antiga unidade do Corpo de Bombeiros e a da Rone fica em um prédio locado. A construção de um prédio próprio vai gerar economia para o Estado, além de facilitar a conexão com Curitiba, a Academia Policial Militar do Guatupê e outras áreas fundamentais da região”, explicou.

