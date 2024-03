Comitiva de mulheres paranaenses participa de evento nos Estados Unidos

Começou nesta segunda-feira (11) e vai até o próximo dia 22 de março em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a 68ª sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher na sede da Organização das Nações Unidas (ONU). A comitiva da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil, que também representa o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do Ministério das Mulheres do Governo Federal, é formada por 16 mulheres, e tem como líder a presidente do BPW Brasil, Ali Lubascher.

Em um mês marcado por manifestações e campanhas de conscientização sobre a mulher na sociedade, a ONU estabeleceu como tema “Invista nas mulheres: Acelere o progresso”, o que vai de encontro com a Comissão sobre o Estatuto da Mulher, considerado o segundo maior evento da Organização das Nações Unidas que está prestes a iniciar uma semana crucial de debates e discussões sobre questões fundamentais para o avanço dos direitos das mulheres em escala global.

Durante as próximas duas semanas, a CSW68 discutirá a urgência de abordar disparidades de gênero persistentes, promover a igualdade salarial e garantir o acesso equitativo à educação e oportunidades de liderança para mulheres em todo o mundo.

Além disso, a CSW concentrará esforços na análise das repercussões da pandemia de COVID-19 sobre as mulheres, explorando estratégias para mitigar os impactos desproporcionais em áreas como saúde, trabalho e segurança. A discussão sobre a violência de gênero, a participação efetiva das mulheres na tomada de decisões e a promoção de medidas legislativas para fortalecer os direitos femininos também ocuparão lugar de destaque durante o evento.

Representando o Paraná e Brasil, Ali levará como colaboração para debate o tema ‘crédito para mulheres’. “Existe uma preferência no empréstimo para mulheres no Brasil porque comprovadamente estas se responsabilizam pela dívida de forma a pagar com antecedência e até mesmo antecipando, em muitos casos, a quitação do saldo devedor”, explica Ali com base em pesquisa lançada em 2023.

Ao final do evento, um documento será gerado pelas representantes das 195 nações inscritas na Comissão com a propostas e recomendações levadas pelo Secretário Geral da ONU a todos os países para melhorar a vida de mulheres e meninas, reduzindo a sua pobreza de tempo e rendimento e reforçando a sua liderança.

“Participar disso representando o Brasil, além de histórico, é um passo importantíssimo para fortalecer mulheres em cargos de administração, gestão e na política, encorajando-as a compreender a legislação e a participar ativamente da real construção dos direitos das mulheres”, destaca Ali Lubascher.

Sobre a CSW

A Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW) é o principal órgão intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de género e ao empoderamento das mulheres.

A primeira sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher começou em 1947 com um grupo de 15 mulheres que contribuíram para a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A agenda de 2024, que tem como tema prioritário “acelerar a concretização da igualdade de género e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, combatendo a pobreza e fortalecendo as instituições e o financiamento com uma perspectiva de gênero” pode ser conferida aqui neste link!

