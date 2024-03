Acidente na BR-277 provoca trânsito no litoral do Paraná

Um caminhão carregado com ureia tombou na BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná, na tarde desta segunda-feira (11), provocando trânsito na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente interditou duas faixas. A liberação aconteceu por volta das 19h40.

O tombamento aconteceu no km 32, na subida da Serra do Mar, na pista sentido Curitiba. Ninguém ficou ferido.

Leia também:

A PRF esteve no local para evitar o saque da carga enquanto o transbordo era realizado. Antes da liberação da BR-277, os veículos estavam passando pelo acostamento.

