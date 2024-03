Os motoristas que circulam pela Avenida Paraná, no bairro Santa Cândida, em Curitiba, devem ficar atentos ao desvio de trânsito provocado por uma grande obra para a recuperação de uma galeria pluvial que ameaçava ceder após as fortes chuvas deste verão.

Os trabalhos de readequação do sistema de drenagem, que reduzirão os riscos de alagamentos no local, ocorrem no cruzamento da avenida com a Rua Desembargador Portugal e devem durar mais dez dias, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

A manutenção da estrutura que serve para captar, transportar e drenar a água da chuva precisou aguardar a retirada de um poste, feita pela Copel, para evitar o risco de queda e seguiu com o uso de uma escavadeira até que fosse possível alcançar a tubulação que precisava de reparo, que fica a cerca de três metros de profundidade.

Além da substituição dos tubos de 40 cm de diâmetro, os trabalhos incluem a execução de uma nova caixa de ligação de concreto armado.

Avenida é totalmente bloqueada em Curitiba

A obra provoca o bloqueio total da Avenida Paraná em direção ao Centro, no trecho entre as ruas Desembargador James Portugal e Oswaldo Portugal Lobato. A alternativa para quem trafega pela região é desviar pela Rua João Gbur, seguindo as orientações da sinalização instalada na região.

