Uma forte onda de calor chega à região de Curitiba nesta segunda-feira (11) e aumenta bastante as temperaturas ao longo da semana. O calorão na reta final do verão afeta grande parte da Região Sul do Brasil e também o interior de São Paulo, com temperaturas acima dos 30°C e tempo predominantemente seco até sexta-feira (15).

O clima seco e o aumento das temperaturas, que ficam até 5°C acima da média em quase todo o Paraná, levou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a emitir um alerta laranja para parte da Região Metropolitana de Curitiba (afetando as cidades de Campo Largo e Lapa) e as regiões Norte, Centro-sul e Oeste do estado. E mesmo na faixa mais a leste, que não está sob alerta, o forte calor estará presente ao longo de toda a semana.

O comunicado do Inmet indica perigo e é válido até às 18 horas de sexta-feira (15).

Em Curitiba, de acordo com as previsões do Simepar, a temperatura se elevará nos próximos dias, chegando aos 30°C na quinta-feira (14) e à máxima de 31°C na sexta-feira (15). E o clima seguirá abafado também no fim de semana, apesar da ocorrência de pancadas de chuva, especialmente na Capital e no Litoral.

Já as temperaturas mais elevadas previstas para o estado se concentram no norte e no oeste, com máximas chegando aos 38°C em Guaíra, e aos 37°C em Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina no próximo domingo (17).

