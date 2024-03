A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) programou para às 11 horas de terça-feira (12) uma alteração da via preferencial no cruzamento das ruas Brigadeiro Arthur Carlos Peralta e David Geronasso, no bairro Boa Vista.

Após estudos sobre a intensidade do tráfego de veículos e pedestres na região, a Setran programou essa alteração no local, tornando a Rua Brigadeiro Arthur Carlos Peralta a preferencial nesse cruzamento.

Para evitar acidentes neste início de operação da nova preferencial, agentes da Setran estarão na região orientando os motoristas, que devem respeitar a nova sinalização viária instalada no cruzamento.

Leia também:

Como sugerir mudanças no trânsito de Curitiba

De acordo com a Setran, intervenções como essa são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações feitas pela população e recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!