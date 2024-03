Parceria aprimora serviços de manutenção de veículos elétricos

A Arrow Mobility, empresa de tecnologia e mobilidade urbana, anuncia a parceria com a Engebus, uma das maiores empresas de reparação e assistência técnica de veículos comerciais do estado de São Paulo, para oferecer serviços de pós-venda e manutenção especializada para sua frota de veículos elétricos.

Com a expansão de suas operações na cidade de São Paulo, a Arrow Mobility está trazendo uma nova era de sustentabilidade e eficiência para a mobilidade urbana. A parceria com a Engebus como ponto de pós-venda e manutenção para veículos elétricos reforça o compromisso da empresa em oferecer serviços de classe mundial e garantir a satisfação de seus clientes.

O novo ponto de serviço não apenas oferecerá assistência técnica especializada para veículos elétricos da Arrow Mobility, mas também será um centro de excelência para auxiliar motoristas e operadores sobre a manutenção adequada e os benefícios dos veículos elétricos durante a operação last mile.

Entre os principais recursos e serviços oferecidos pelo novo ponto de pós-venda e manutenção da Arrow Mobility em São Paulo estão:

– Manutenção Especializada: Uma equipe altamente treinada e certificada estará disponível para oferecer manutenção de alta qualidade para veículos elétricos, garantindo o desempenho ideal e a segurança dos técnicos;

– Peças de Reposição Originais: A Engebus utilizará apenas peças de reposição originais, garantindo a confiabilidade e a durabilidade de cada reparo;

– Tecnologia de Ponta: O ponto de pós-venda e manutenção estará equipado com as mais recentes ferramentas e tecnologias para diagnosticar e solucionar problemas com precisão e eficiência;

– Atendimento ao Cliente Excepcional: A Arrow Mobility e a Engebus estão comprometidas com a satisfação do cliente. A equipe estará disponível para tornar a experiência de propriedade de veículos elétricos a mais tranquila e agradável possível;

– Disponibilidade de produto: A Engebus poderá atender os clientes em contra-turno de trabalho, garantindo que eles tenham a maior disponibilidade possível dos seus veículos, em especial em caso de avarias normais do uso diário;

– Sustentabilidade Ambiental: Ao optar por um veículo elétrico e escolher o ponto de pós-venda e manutenção da Arrow Mobility, os proprietários estão contribuindo para um futuro mais limpo e sustentável.

“A parceria com a Engebus é um marco importante para a Arrow Mobility. Estamos orgulhosos em trazer para São Paulo um ponto de pós-venda e manutenção de veículos elétricos de classe mundial, que oferecerá serviços especializados e contribuirá para a expansão da mobilidade sustentável na cidade”, afirma Julio Cesar Balbinot Junior, Cofundador e Head de Marketing da Arrow Mobility. (Fotos: Divulgação).