O trânsito em Curitiba vai passar por algumas mudanças durante esse fim de semana. A primeira alteração acontece neste sábado (29), por conta de um simulado de acidente na linha férrea. Já no domingo (30), a 7ª Marcha pela Diversidade e a a corrida de rua Nissei Run vão provocar bloqueios em algumas ruas.

A partir das 14 horas deste sábado, o Simulado de Múltiplas Vítimas de Atendimento de Emergência vai bloquear a Rua Marechal Deodoro, no cruzamento com a Rua Padre Germano Mayer, no Alto da XV. A ação é organizada pela empresa Rumo Logística em colaboração com a Defesa Civil de Curitiba e a Regional Matriz.

Equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) e do Grupo de Trânsito da Guarda Municipal (GTran) vão realizar os bloqueios e orientar os motoristas que transitarem pela região. Durante o simulado, o trânsito será desviado para a Rua Fernando Amaro. A previsão é que o exercício simulado dure de duas a três horas.

Atividade vai simular acidente entre trem, carro e ônibus

A ação integrada simulará o resgate de vítimas de um acidente entre uma locomotiva, um veículo automotor e um ônibus. Para isso, serão utilizados dois cenários simulados.

No primeiro cenário, será reproduzida a colisão entre um veículo de passeio, um ônibus e uma composição na passagem da linha férrea da Rua XV de Novembro. No segundo cenário, será simulado o vazamento de combustível do tanque da locomotiva devido ao impacto da colisão. Também haverá simulação de um acidente com um ônibus transportando 15 pessoas, envolvendo um veículo de passeio, outras cinco pessoas e um maquinista.

O simulado de acidente fictício será grave, com múltiplas vítimas: três óbitos, cinco fraturas, uma pessoa inconsciente, uma hemorragia e outros feridos conscientes com lesões leves. A duração total da simulação será de duas a três horas.

No domingo, Nissei Run no Água Verde e Rebouças

Já no domingo (30) a segunda edição da Nissei Run passará pelos bairros Rebouças e Água Verde, com largada programada às 7 horas, na Praça Afonso Botelho, em frente ao estádio do Athletico Paranaense. O evento faz parte das comemorações dos 38 anos das Farmácias Nissei.

Serão dois percursos, de 10 km e 5 km. A previsão de término é 8h30. Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos participantes, algumas vias da região serão compartilhadas entre atletas e veículos, com o tráfego fluindo pelas faixas à esquerda.

Na prova de 10 km, os corredores irão largar da Praça Afonso Botelho e seguir pela Rua Brasílio Itiberê, Rua Nunes Machado, Av. Pres. Kennedy, Rua Augusto de Mari, Rua Eduardo Carlos Pereira, Rua Goiás, Rua Prof. Alfredo de Assis Gonçalves, Rua Mato Grosso, Rua Guilherme Pugsley, Rua Dom Pedro I, Rua Castro, Rua José Cadilhe, novamente pela Rua Guilherme Pugsley, até chegar na Brasílio Itiberê novamente.

Já na prova de 5 km, os participantes também largam da Praça Afonso Botelho e seguem pela Rua Brasílio Itiberê, Rua Nunes Machado, Rua Chile, Dr. Pedro Augusto Mena Barreto Monclaro, Rua Baltazar Carrasco dos Reis, Rua Antônio Celli, Rua Chile, Rua Cel. Dulcídio, Rua Almirante Gonçalves, Rua Alferes Ângelo Sampaio, Rua Água Verde, Rua Prof. Assis Gonçalves, Rua José Cadilhe, Rua Guilherme Pugsley, até a chegada na Rua Brasílio Itiberê.

Corrida em Curitiba vai alterar 13 linhas de ônibus

A Nissei Run também vai provocar o desvio de 13 linhas de ônibus, das 6h às 12h. Confira as alterações.

Marcha pela Diversidade no domingo

Também no domingo (30), a 7ª Marcha pela Diversidade em Curitiba vai alterar o trânsito na região do Centro Cívico. O primeiro bloqueio acontece a partir das 10h, quando começa a concentração do público na Praça 19 de Dezembro. O início da marcha está marcado para às 14h, com previsão de chegada na Praça Nossa Senhora de Salete. O evento se encerra às 20h.

Confira todas as ruas bloqueadas para a marcha.

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?