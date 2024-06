Um caminhão que pegou fogo na manhã deste sábado (29) interditou totalmente o km 34 da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) não há vítimas e nem outros veículos envolvidos. O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo.

Por volta das 14h, as equipes da PRF, bombeiros e concessionária seguiam trabalhando para liberar o fluxo. O incêndio foi combatido e ainda era feita a limpeza das pistas e a remoção do veículo. “Nossas equipes estão orientando e garantindo a segurança dos condutores, evitando novos acidente ou assaltos na região”, informou a PRF.

A liberação das pistas é prevista para acontecer entre 14h30 e 14h45 de sábado. A polícia ainda não informou as causas do acidente.

