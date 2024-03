Março é mês de promoção na Super Carros

Prestes a se despedir do verão, no final deste mês, a cidade de Gramado confirma sua vocação turística como um dos principais locais que atraem visitantes no país, com alguns milhões de turistas que passaram pelo município desde o início da temporada mais quente do ano.

Repleta de atrações, a cidade tem um de seus pontos altos de visitação a Super Carros, conhecida em todo o país por realizar os sonhos dos apaixonados por automóveis esportivos ao realizar locações de test drive turístico. Neste mês, a empresa criou uma promoção que está “bombando” em Gramado: três de seus principais carrões estão sendo oferecidos com preços super especiais.

“Essa promoção procura atrair os apaixonados por carros esportivos também pelo bolso. Os valores definidos para os 100 primeiros clientes de cada um dos carros são realmente muito acessíveis”, comenta André Goettert, diretor da Super Carros.

O Porsche 911 Carrera Cabriolet está sendo oferecido para os visitantes por apenas R$ 439; já o Dodge Challenger R/T sai por R$ 329; e o Chevrolet Corvette C6, por R$ 199.

A empresa possui à disposição dos aficionados mais de 30 modelos, entre exemplares da Porsche, McLaren, Lamborghini, Tesla, Ford Mustang, BMW M4 e Nissan GTR até Chevrolet Camaro, Corvette C7, além de uma frota de cinco exemplares de Ferrari. O cliente tem a opção de realizar passeios de carona ou ao volante, além de registrar tudo com fotos. O Drive Experience oferecido pela empresa é realizado na rodovia Gramado-Canela. (Fotos: Super Carros/Divulgação).