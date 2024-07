Os fãs de blues e jazz em Curitiba já podem se programar. Depois de estrear em Belo Horizonte, no dia […]

Os fãs de blues e jazz em Curitiba já podem se programar. Depois de estrear em Belo Horizonte, no dia 14 de julho, o PORTO BLUE SOUND chegará à capital paranaense no dia 20 de julho, trazendo grandes shows de música ao ar livre, com entrada gratuita.

O PORTO BLUE SOUND, um festival que vai além, será realizado ainda em Florianópolis, no dia 17 de agosto.

O line-up destaca ícones da música nacional e internacional, como os norte-americanos Robben Ford e J.J. Thames, que se apresenta com Alexandre França Blues Band, e os brasileiros Arismar Espírito Santo Quarteto, que convida o acordeonista Bebê Kramer, e Leo Gandelman Quinteto. Completam a programação o grupo Jazz Brothers, a banda Mutum e o Tributo Blues & Rock.

O PORTO BLUE SOUND é realizado via Lei de Incentivo à Cultura, patrocinado e apresentado pela Porto, com realização da Marolo, Ministério da Cultura e Governo Federal / União e Reconstrução.

Confira detalhes sobre os artistas e a programação

Robben Ford

Robben Ford | Crédito: Francesco Prandoni

O norte-americano Robben Ford é conhecido especialmente pela sua forma de tocar blues e sua habilidade para transitar com virtuosismo em diferentes contextos musicais. Com cinco indicações ao Grammy, Robben Ford tocou com e fez parte da história de vários outros ícones da música como Joni Mitchell, Jimmy Witherspoon, Miles Davis, George Harrison, Phil Lesh, Bonnie Raitt, Michael McDonald, Bob Dylan, John Mayall, Greg Allman, John Scofield, Susan Tedeschi, Keb Mo, Larry Carlton, Mavis Staples, Brad Paisley, entre diversos outros. Para o Festival, Robben Ford promete um show especial e revela seu carinho pelo Brasil. “Estou muito feliz por voltar ao Brasil depois de muito tempo. Me mudei recentemente para a Inglaterra, onde conheci muitos músicos excepcionais e dois dos meus favoritos estão indo comigo: Jonny Henderson, no órgão B3, e o jovem talentoso baterista Jamie Murray. Temos tocado muita música juntos ultimamente e será incrível tocar para um dos meus públicos favoritos no planeta, o Brasil!”

Leo Gandelman e Bittencourt Duo – Yellow Saxmarine

Leo Gandelman e Bittencourt Duo – Yellow Saxmarine | Crédito: DuHarte Fotografia

Leo Gandelman, considerado um dos maiores instrumentistas brasileiros de todos os tempos, um artista plural, compositor, arranjador e produtor de conteúdo. Como instrumentista, Leo Gandelman vai do pop à música clássica com o mesmo entusiasmo e excelência. Participando de gravações antológicas de praticamente todos os grandes nomes da música brasileira. Em 2018 Leo, se uniu com os Irmãos Luciano e Julio Bittencourt, para gravar o Cd “Yellow Saxmarine”, com músicas dos Beatles, em versões instrumentais inusitadas, com grande aceitação de público e mídia. O show, também terá a presença luxuosa de Eduardo Farias (teclados) e André Vasconcelos (Baixo), interpretando grandes sucessos do maior grupo de todos os tempos, como: Eleanor Rigby, Day Tripper, Driven My Car, Let It Be e Black Bird entre outras.

Arismar do Espirito Santo convida Bebê Kramer

Arismar do Espirito Santo | Crédito: Renato Jacob

Arismar do Espirito Santo é um artista único da música instrumental brasileira. Referência em vários instrumentos, é considerado um músico completo. A maneira de tocar e compor, sob a força da intuição e espontaneidade, são sua marca registrada. Tem assinado e dirigido vários projetos e realizado shows e masterclasses em diversos países. Possui 14 álbuns lançados e dois livros editados. Para o PORTO BLUE SOUND traz um show especial com seu quarteto e a participação de outro grande nome da música, Bebê Kramer, considerado um dos maiores acordeonistas do Brasil na atualidade. Bebê apresenta uma estética musical inovadora, na qual traz a expressão de sua fonte inicial, o Rio Grande do Sul, com a junção de outros sotaques, sempre tendo como característica principal sua forte energia ao tocar.

Bebê Kramer | Crédito: Eni Cunha

JJ Thames & Alexandre França Blues Band

JJ Thames & Alexandre França Blues Band | Crédito: Zé Carlos de Andrade

A cantora americana J.J. Thames fará sua estreia no maior festival de blues e jazz do Brasil, trazendo todo seu blues americano para o público brasileiro. A diva do blues se apresenta com a banda gaúcha Alexandre França Blues Band, com Sergio Selbach no baixo, Gustavo Laydner na bateria, Ale Alles no teclado e Alexandre França na guitarra e vocais. O repertório traz sucessos da artista, que nasceu em Detroit e que muito cedo migrou para o Mississippi, onde cresceu e adquiriu toda sua formação como musical, transformando-se em uma artista ímpar, com sua potência de voz e presença de palco singular. Com dois álbuns lançados, “Tell You What I Know” e “Raw Sugar”, ambos se consagraram na lista da Billboard por semanas seguidas, destacando a cantora para o mundo como um dos mais importantes e atuantes nomes do blues moderno.

Mutum

Mutum | Crédito: Isabela Peasson

A marca da banda curitibana Mutum é transformar jazz instrumental em versões groove, com toques de brasilidade. Fundada em 2019 pelo guitarrista Duda Comunello, ela encontra como principal referência o compositor Moacir Santos, que tem alguns de seus temas também contemplados no repertório da banda. Mas a Mutum, que conta ainda com Pedro Afara (baixo), Juarez Neto (saxofone) e Daniel Dalessa (bateria), faz outras releituras ao seu estilo muito próprio, de autores como Milton Nascimento, Black Rio e Azymuth.

Tributo Blues & Rock

Tributo Blues & Rock | Crédito: Maria Rio

O Bando mostra que entre as montanhas de Minas pulsa Clube da Esquina, mas também o melhor do Blues e Rock. Os mineiros são presença constante em alguns dos principais Festivais de Rock e Blues do Brasil. Conterrâneo de Milton Nascimento, O Bando viajou pelo Brasil ao lado do ícone da MPB na turnê do disco “…E a Gente Sonhando”, entre outros projetos. Atualmente, os integrantes do grupo também desenvolvem projetos paralelos, como o Ummagumma – The Brazilian Pink Floyd (principal cover do Pink Floyd do Brasil), projeto do vocalista e guitarrista Bruno Morais, entre outros. O grupo se apresenta com a formação: Bruno Morais (baixo e voz), Felipe Duarte (guitarra e voz) e Alessandro Brito (bateria e percussão), com os convidados Adriano Grinenberg (teclado e voz), Ismael Tiso (guitarra) e Paulo B (bateria).

Jazz Brothers

Jazz Brothers | Crédito: Silvio Fatz

Criada em São Paulo na primavera de 2002, o grupo apresenta o jazz tradicional com um tempero brasileiro, faz a fusão do jazz tradicional com a música popular brasileira. No repertório fusões do tipo Bourbon Street Parade com ritmos brasileiros. A banda foi inspirada nas Street Bands de New Orleans, bandas que se apresentavam andando pelas ruas estreitas da cidade que é o berço do Jazz.

Programação

11h00 – Jazz Brothers

11h30 – Mutum

12h40 – Tributo Blues & Rock

13h50 – Arismar Espírito Santo Quarteto convida Bebê Kramer

15h00 – Leo Gandelman e Bittencourt Duo – Yellow Saxmarine

16h20 – Robben Ford

17h40 – JJ Thames & Alexandre França Blues Band

*** Os horários são aproximados e estão sujeitos à alterações, devido à dinâmica do Festival.

Confira as atividades especialmente programadas para as crianças

Oficina de desenho

Oficina de malabares

Pintura artística facial

As atividades infantis começam às 11h e vão até às 16h. São gratuitas e por ordem de chegada

Serviço:

Porto Blue Sound

Quando: 20 de julho de 2024

Onde: Área Externa do Jockey Eventos

Horário: 11h às 19h

Gratuito

Instagram: @portobluesound

Facebook: /portobluesound