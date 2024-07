Parede de concreto de condomínio desaba em cima de homem em Curitiba

Um homem de 43 anos ficou gravemente ferido após uma parede de concreto cair em cima dele. O acidente aconteceu por volta das 13h30 desta terça-feira (02), dentro de um condomínio localizado na Rua João Dembinski, no bairro Campo Comprido, em Curitiba.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no interior do condomínio. A parede de concreto era muito pesada e atingiu a vítima na região da pelve e das pernas.

O homem estava consciente e foi socorrido com ferimentos moderados. Ele foi levado ao Hospital do Trabalhador. O acidente não teve mais vítimas. O Corpo de Bombeiros não detalhou o motivo da parede ter caído.

