Feira popular reúne comerciantes de tradicional bairro de Curitiba

O grupo de comerciantes da Nicola Pellanda e Região, organiza no próximo sábado (16), a partir das 10h, a Feira do Comércio. O evento vai acontecer na Rua Nicola Pellanda, 545 no bairro Pinheirinho, importante área comercial da região sul de Curitiba.

A Feira é uma organização independente, que parte dos comerciantes da região, tem como objetivo principal fomentar o comércio e o empreendedorismo da região. O encontro já está em sua 7ª edição e o especial de Páscoa conta com mais de 50 expositores de produtos, serviços, artesanato, artigos de decoração e acessórios, além de opções gastronômicas e temáticas de páscoa

A entrada é gratuita. A partir das 10h os organizadores oferecem atrações e entretenimento como: caça aos ovos, presença do coelho da páscoa, música ao vivo com músicos locais e cama elástica.

+ Veja mais: Mega shows agitam São José dos Pinhais na Festa da Cidade

Além de promover as vendas dos produtos e serviços dos comerciantes locais a feira desempenha um importante papel para a comunidade. Uma das barracas é destinada a venda de produtos confeccionados pela ação social do bairro, que assiste mais de 60 famílias carentes e refugiadas.

A Feira do Comércio Nicola Pellanda e Região será no sábado, das 10h às 20h30, na Rua Nicola Pellanda, 545. Informações pelo whatsapp (41) 9 9925 2097.

Foto: Divulgação

