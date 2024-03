Receitas de pratos leves para dias quentes

Nos dias quentes, apostar em receitas de pratos leves é uma boa forma para saciar a fome e manter a alimentação saudável. Mesmo sem experiência na cozinha, é possível fazer deliciosas refeições com legumes e verduras.

Dessa forma, alimentos pesados e gordurosos são evitados. Por isso, confira seis receitas leves para você preparar e consumir no dia a dia. Veja:

01 – Salada de vegetais

Ingredientes

1/2 berinjela cortada em pedaços

1/2 cenoura cortada em pedaços

1 abobrinha cortada em pedaços

1/2 tomate cortado em pedaços

1/2 cebola cortada em pedaços

1/4 de pimentão amarelo cortado em pedaços

1/2 colher de sopa de endro picado

1/2 colher de sopa de salsinha picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de vinagre

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a berinjela, a cenoura, a abobrinha, o tomate e o pimentão e refogue por 15 minutos. Desligue o fogo, transfira os vegetais para um recipiente e salpique com endro e salsinha. Tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino e vinagre e misture bem. Sirva em seguida.

02 – Grão-de-bico salteado com alho-poró

Ingredientes

2 cenouras descascada e cortada em rodelas

1 alho-poró cortado em rodelas

1 colher de chá de azeite

1 folha de louro

1 ramo de alecrim

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

Sal e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cenoura, a folha de louro e o alecrim e doure levemente. Acrescente o alho-poró e refogue por mais 2 minutos, mexendo sempre. Por último, junte o grão-de-bico, o sal e o tomilho e misture bem. Desligue o fogo, retire a folha de louro e sirva em seguida.

03 – Salada de beterraba com alcaparras

Ingredientes

1 beterraba descascada e cortada em meia-lua

Gomos de 1 laranja

1 cebola-roxa descascada e cortada em fatias finas

1 colher de sopa de alcaparras

1 ramo de coentro

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a beterraba e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Em seguida, em um recipiente, coloque a beterraba, a cebola, as alcaparras, os gomos de laranja e misture bem. Tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino e sirva em seguida.

04 – Tabule

Ingredientes

1 punhado de coentro picado

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

Suco de 1 limão

2 tomates sem sementes picados

1 pepino descascado e picado

1/5 de xícara de chá de água

4 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o cuscuz, a água, o azeite, o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Deixe ferver por 2 minutos. Desligue o fogo e espere esfriar. Depois, junte os tomates, o pepino, o coentro e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com uma fatia de limão.

05 – Ceviche

Ingredientes

4 filés de peixe pescado cortado em cubos

Suco de 3 limões

3 colheres de sopa de azeite

1 cebola-roxa descascada e cortada em tiras finas

1 pimenta dedo-de-moça cortada em tiras e sem sementes

1 colher de sopa de coentro picado

1 fatia de abacaxi picado

1/5 de colher de chá de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe, o suco de limão e mexa bem. Leve à geladeira por 1 hora. Após, retire o peixe da geladeira e escorra o excesso de suco. Adicione o azeite, a cebola-roxa, a pimenta dedo-de-moça, o coentro, o abacaxi, o sal e mexa bem. Sirva em seguida.

06 – Espetinho de frango com legumes grelhado

Ingredientes

2 peitos de frango cortados em cubos

1 abobrinha

1 pimentão vermelho

1 cebola

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Palitos de espetinho (de madeira ou metal)

Modo de preparo

Corte a abobrinha, o pimentão e a cebola em pedaços grandes, adequados para espetinhos. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o alho, uma colher de sopa de azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque os cubos de frango em uma tigela e regue com a mistura de temperos. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Monte os espetinhos alternando os cubos de frango marinado com os pedaços de abobrinha, pimentão e cebola. Pincele os espetinhos com a colher de sopa restante de azeite de oliva. Aqueça uma grelha em fogo médio e grelhe os espetinhos por cerca de 10-12 minutos, virando ocasionalmente, ou até que o frango esteja cozido por completo e os legumes estejam macios e levemente dourados. Retire os espetinhos da grelha e sirva em seguida.

