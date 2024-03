Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a terça-feira (12)

ADRIANA CLAUDIA DOS SANTOS, 46 ano(s). DO LAR. Filiação: VALDOMIRO CLAUDIO DOS SANTOS e VERA LUCIA GUIMARAES TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 12 de março de 2024 às 11:00h.

ANDERSON CLAYTON BONIFACIO FERREIRA, 46 ano(s). MOTORISTA. Filiação: NATAL DE JESUS CIRIACO e MARLENE BONIFACIO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de março de 2024 às 11:00h.

ANEIDES MARIA MOREIRA, 76 ano(s). DO LAR. RUBEM NERI MOREIRA. Filiação: IZAIAS ZANINI e LEONORA VIRGINIA ZANINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 12 de março de 2024.

ANITA LINZMEYER, 78 ano(s). OUTROS. Filiação: ANTONIO LINZMEYER e MARIA MADALENA DA SILVA LINZMEYER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 12 de março de 2024 às 09:00h.

ARI CAMILO DE SOUSA, 69 ano(s). CARPINTEIRO. EUNICE PEREIRA GODOI DE SOUSA. Filiação: NELSO CAMILO DE SOUSA e FRANCISCA MIGUEL DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 12 de março de 2024 às 10:00h.

BRAULIO JOSE KAMINSKI, 64 ano(s). AUTONOMO. JANETE TEDESCO KAMINSKI. Filiação: JOSE KAMINSKI e TEOFILA VITORIA DRUSZCZ KAMINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 12 de março de 2024 às 16:00h.

DAVID TEIXEIRA SANTOS, 84 ano(s). VIGILANTE. ROSA PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: FERMINO TEIXEIRA SANTOS e CECILIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 12 de março de 2024.

EMERSON JOSE SOARES DE MATOS, 60 ano(s). AUTONOMO. Filiação: JAMIRO SOARES DE MATOS e MARIA JOSE SILVA DE MATOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 12 de março de 2024 às 17:00h.

EUDOCIA FORNAZARI, 79 ano(s). VENDEDOR(A). ELIO FORNAZARI. Filiação: ANTONIO BORGES DA SILVA e CANDIDA MARIA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO, terça-feira, 12 de março de 2024 às 17:00h.

GIONNY RIBINSKI, 68 ano(s). ENGENHEIRO(A) CIVIL. LUCY TEREZINHA TEIXEIRA RIBINSKI. Filiação: ESTANISLAU RIBINSKI e LEONOR RIBINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 12 de março de 2024.

HELENA BOIM REBELLO, 94 ano(s). DOMÉSTICA. OSVALDO REBELO. Filiação: LUIZ BOIM e MARIA MANTOANI. Sepultamento: terça-feira, 12 de março de 2024.

ILSO CARLOS CLEMENTE, 75 ano(s). BANCÁRIO(A). ROSE MARI COMINSKI CLEMENTE. Filiação: JOAO CLEMENTINO e CATARINA CLEMENTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 12 de março de 2024 às 09:00h.

IVANE SPRADA, 56 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: JOSE SPRADA e IRENE SPRADA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 12 de março de 2024 às 10:00h.

JHENIFER JULIANA DE OLIVEIRA NUNES, 26 ano(s). OUTROS. Filiação: ELIAS NUNES e ADENILSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de março de 2024 às 10:00h.

JOAO CID MUNHOZ CAMPELO, 74 ano(s). ARQUITETO(A). KAREN BARRETO CAMPELO. Filiação: LUIZ GONZAGA CAMPELO e MARIA TERESA MUHOZ CAMPELO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 12 de março de 2024.

JOAO SIDRE, 75 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. EDNA LEONI SIDRE. Filiação: JOSE SIDRE e FRANCELINA DOMINGOS FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 12 de março de 2024 às 17:00h.

JORGE ALVES DA CUNHA, 62 ano(s). AUTONOMO. Filiação: JOAQUIM CANDIDO DA CUNHA e ONILZIA ALVES DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 12 de março de 2024 às 11:00h.

JORGE AMERICO DA CRUZ, 94 ano(s). SERVENTE. ROSA DE OLIVEIRA CRUZ. Filiação: JOAO AMANCIO DA CRUZ e MARIA RAIMUNDA DE JESUS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIBOTUVA, terça-feira, 12 de março de 2024.

JORGE VALERIO DE OLINDA, 65 ano(s). ALMOXARIFE. MARIA ZULEIDE DE OLINDA. Filiação: ANTONIO VALERIO DE OLINDA e BRIGIDA NAZARIO DE JESUS OLINDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 12 de março de 2024 às 15:00h.

JOSE ROSA DOS SANTOS, 67 ano(s). MESTRE OBRAS. HELENA COSTA DE MIRANDA. Filiação: ORIAS ROSA DOS SANTOS e CANDIDA COSTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de março de 2024.

JULIA TOCKARZ CIT, 93 ano(s). DO LAR. AIRTON CIT. Filiação: FRANCISCO TOCKARZ e MARIA POLAK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 16:00h.

LEONICE STELLA ROGOWSKI, 85 ano(s). DO LAR. REINALDO ROGOWSKI. Filiação: JOSE STELLA e CATARINA PAULIM STELLA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 12 de março de 2024 às 11:00h.

LOURDES MARIA ENGEL HERMES, 79 ano(s). DO LAR. ERNANI JOAO HERMES. Filiação: MAXIMILIANO ENGEL e PAULINA ENGEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 12 de março de 2024.

LUCIA GREBOGE PENDEK, 84 ano(s). AUTONOMO. TEODORO PENDEK. Filiação: ESTEPHANO GREBOGE e AMELIA GROCHKA GREBOGE. Sepultamento: CEMITERIO DO ROSARIO, terça-feira, 12 de março de 2024 às 16:30h.

MARCIO VALLE DE LIMA, 89 ano(s). DENTISTA. DIRLEY WALVY DE LIMA. Filiação: WANIR LIMA e ANDYARA VALLE DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 16:00h.

MARCOS DE JESUS SILVA ROSA, 47 ano(s). POLICIAL MILITAR. CRISTIANE MARQUEVIZ ROSA. Filiação: JOAO EUGENIO ROSA e MARIA LEITE SILVA ROSA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 12 de março de 2024.

MARISE SANTOS FANECO, 80 ano(s). DO LAR. ANGELIM FANECO. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA SANTOS e MARIA DE LOURDES SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 12 de março de 2024.

NILDA APARECIDA MELLO CASEMIRO, 76 ano(s). COSTUREIRO(A). Filiação: MARCELINA RIBEIRO DE MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de março de 2024 às 12:00h.

OLGA GRANDE NOVAK, 96 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. THEODORICO GRANDE. Filiação: MATHILDE GRANDE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 12 de março de 2024 às 11:00h.

OLIVIO RODRIGUES FORTES, 64 ano(s). LAURA DA SILVA. Filiação: DURVALINO RODRIGUES FORTE e LUZIA DE SOUZA RIOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 12 de março de 2024 às 09:00h.

PEDRO DE ALMEIDA JORGE, 88 ano(s). LAVRADOR. MARIA DE LOURDES AMANCIO COSTA. Filiação: SEVERINO DE ALMEIDA JORGE e MARIA DE JESUS JORGE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 12 de março de 2024 às 09:00h.

RAVEL CANAVERDE SILVA BORTONI, 25 ano(s). AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ROSALBERTO BORTONI e MARILIA BENEDITA CANAVERDE SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 12 de março de 2024.

RICARDO CORREIA TOLDO, 46 ano(s). TÉCNICO MANUTENÇÃO. SILVANA RIBEIRO DA SILVA. Filiação: ALBERTO BAPTISTA TOLDO e ENILDA CORREIA TOLDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 12 de março de 2024.

ROSALIA PASQUAL, 92 ano(s). DO LAR. MIGUEL PASQUAL. Filiação: PEDRO KOSINSKI e TECLA WANC. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 17:00h.

SEVERINO MARCELLO BLASKOWSKI, 87 ano(s). PROFESSOR(A). MARIA MACIEL MOREIRA BLASKOWSKI. Filiação: ANTONIO BLASKOWSKI e ANIELA BLASKOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 12 de março de 2024 às 13:00h.

SIMONE DO ROCIO DA VEIGA, 52 ano(s). SECRETÁRIA. Filiação: LUIZ DA VEIGA e SILVANIRA TABORDA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 12 de março de 2024.

SONIA MARIA HABINOSKI, 58 ano(s). GOVERNANTA. Filiação: JOSE HABINOSKI e OTILIA HABINOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 12 de março de 2024 às 17:00h.

SONIA MARIA SUTIL QUEIROZ, 77 ano(s). SECRETÁRIA. Filiação: OALES SUTIL QUEIROZ e CECILIA BORLZOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 16:30h.

TATIANE DE CARVALHO, 28 ano(s). DO LAR. Filiação: SEVERINO RODRIGUES DE CARVALHO NETO e MARIA ADENIZA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 12 de março de 2024 às 16:30h.

THAYLOR SIQUEIRA RAMOS, 2 ano(s). MENOR. Filiação: RHASSAN DUTRA RAMOS e MICHELI MARILEA SIQUAIRA. Sepultamento: CREMATORIO CATARINEMSE – SC, terça-feira, 12 de março de 2024.

VILMAR ANTONIO PESCADOR, 58 ano(s). OUTROS. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO MARIA PESCADOR e EDITE NUNES PESCADOR. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 12 de março de 2024 às 11:30h.

VITOR BATISTA DE LIMA, 74 ano(s). CHURRASQUEIRO. VITORIA BATISTA DE LIMA. Filiação: MAURILIO BATISTA e ANTONIA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, terça-feira, 12 de março de 2024 às 10:00h.

ZEMIR BETERO, 89 ano(s). JARDINEIRO. LAIR SOUZA BETERO. Filiação: FLORINDO BETERO e ANALIA DA CTRUZ BETERO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 12 de março de 2024 às 13:00h.

