Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quarta-feira (13)

ABEL PEDROSO DOS SANTOS, 69 ano(s). PEDREIRO. MARIA GORETT SCHUARTZ DE SOUZA PEDROSO DOS SANTOS. Filiação: SALUSTINO PEDROSO DOS SANTOS e DORVALINA MORAES PEDROSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 10:30h.

ADEMILSON DOS SANTOS, 49 ano(s). Filiação: ALFREDO AUGUSTO DOS SANTOS e SEBASTIANA GARCIA DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 13 de março de 2024.

ALCIONI TEREZINHA RIBAS TEIXEIRA, 71 ano(s). DO LAR. SEBASTIAO TEIXEIRA. Filiação: JORGE FERREIRA RIBAS e VERONICA KOVALSKI RIBAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 13 de março de 2024.

ALINE CARVALHO DOS SANTOS, 32 ano(s). DO LAR. Filiação: JOAO MARIA ALVES DOS SANTOS e ANITA CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 17:00h.

ANA CORREIA DE MELO, 73 ano(s). ZELADOR(A). Filiação: LUIZ CORREIA DE MELLO e LEONILDA DA LUZ CORREIA DE MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 11:30h.

ANARDINA FERREIRA DE CAMARGO, 97 ano(s). DO LAR. ATALIBIO FERREIRA. Filiação: BELMIRO FERREIRA DE CAMARGO e OLAVINA FERREIRA DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 12 de março de 2024.

ANTONIA IRIA DE SOUZA, 69 ano(s). AUTONOMO. EDVARD IRIA DE SOUZA. Filiação: LUCIDIO MEDEIROS DOS SANTOS e JOSEFINA SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO CAPIVARI – COLOMBO, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 17:00h.

BENEDITO DE OLIVEIRA ANDRADE, 87 ano(s). PEDREIRO. EVA DE ANDRADE. Filiação: HILDEBRANDO IVO DE ANDRADE e ARMINDA DE OLIVEIRA ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 15:00h.

CARLOS SZATKOSKI, 54 ano(s). ZELADOR(A). CLAUDETE DA SILVA SZATKOSKI. Filiação: TADEU SZATKOSKI e TEREZA KOVALOSKI SZATKOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 12 de março de 2024 às 15:00h.

CECILIA BENEDITA VERCHAI AVILLA, 81 ano(s). Filiação: FRANCISCO VERCHAI e ALCINA VERCHAI. Sepultamento: MUNICIAPAL, quarta-feira, 13 de março de 2024.

CLAUDIO ALEXANDRE BORGES DA COSTA, 34 ano(s). OUTROS. Filiação: OSMAR BORGES DA COSTA e SUELI DE FATIMA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 10:00h.

CLAUDIO BARBOSA SUEK, 82 ano(s). LABORATORISTA. SOELI TEREZINHA SUEK. Filiação: MANEO BARBOSA SUEK e PAULINA BARBOSA SUEK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 16:00h.

CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA, 47 ano(s). AUXILIAR ODONTOLOGIA. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA e ROSELI DE OLIVEIRA PEREIRA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 17:00h.

DESIO CARNEIRO DE CAMPOS, 85 ano(s). MILITAR. HERMES BEATRIZ CARNEIRO DE CAMPOS. Filiação: EDESIO CARNEIRO DE CAMPOS e LOTTE KNOPP DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 16:00h.

DIEGO MIKA, 39 ano(s). MOTORISTA. Filiação: LUIZ MIKA e ELEZIR JOAY MIKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 16:00h.

ELAINE CORDEIRO SANTOS, 38 ano(s). DO LAR. Filiação: LUDOVICO SANTOS e MARLI DE FATIMA CORDEIRO SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 13 de março de 2024.

FRANCISCA BERNARDES ADELIO, 90 ano(s). DO LAR. TORQUATO MARCONDES ADELIO. Filiação: ERNESTO BERNARDES DOS SANTOS e LIDIA BERNARDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 17:00h.

HENEDINA ESTOFELLA CARVALHO, 102 ano(s). Filiação: FAUSTINO ESTOFELLA e CERZIRA ESTOFELLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 16:00h.

JAYR JOSE PREVEDA, 67 ano(s). PEDREIRO. REJANE RODRIGUES PREVEDA. Filiação: ONOFRE PREVEDA e IZAURA MULLER PREVEDA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 13 de março de 2024 às 11:30h.

JOAO MARIA PETERSEN, 70 ano(s). PEDREIRO. ROSELI TEREZINHA PETERSEN. Filiação: PEDRO PETERSEN e OLGA OLIVEIRA PETERSEN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 11:00h.

JOSE JAIR MARTINS FRANCA, 83 ano(s). EMPRESARIO(A). ITAMIRA ANTUNES FRANCA. Filiação: DURVAL PROENCA FRANCA e MARIA GENI MARTINS FRANCA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 13 de março de 2024.

JOSE LUIZ BORGES, 58 ano(s). COMERCIANTE. SUELI OSTETTI BORGES. Filiação: SEBASTIAO BORGES e JESUINA PEREIRA BATISTA BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 18:00h.

JOSE LUIZ MENDES SIQUEIRA, 60 ano(s). PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA FILHO e MARTA MENDES SIQUEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 14:00h.

LEONARDO GONCALVES DE OLIVEIRA, 22 ano(s). ESTUDANTE. Filiação: VALDIR GONCALVES DE OLIVEIRA e SIMONE NERI DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 10:00h.

LIDIO DA SILVA, 80 ano(s). AUTONOMO. VERA LUCIA ANTUNES. Filiação: HERMINIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 13 de março de 2024.

LIRDI MULLER JORGE, 87 ano(s). PROFESSOR(A). NEIL JORGE. Filiação: EDWINO MULLER e ELIDIA MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 12 de março de 2024 às 17:30h.

LUCIANO JOSE DOS SANTOS, 48 ano(s). GERENTE COMERCIAL. REGIANE PRISCILA BASSO DOS SANTOS. Filiação: LINDOLFO JOSE DOS SANTOS e ROMILDA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE NOVA GLORIA – GO, quinta-feira, 14 de março de 2024 às 17:00h.

LUIZ FRANCA DA ROCHA NETO, 65 ano(s). ELETRICISTA. ANA OSMARINA RICARDO. Filiação: ARNOLDO ROCHA e MARIA DE LOURDES ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 14:00h.

MARIA JOSE DE SOUZA MENEGHINI, 92 ano(s). DO LAR. BENITO JULIO CESARE JOAO MENEGHINI. Filiação: MANOEL VICENTE DE SOUZA e MARIA OLIMPIA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 13 de março de 2024 às 18:30h.

MARIA ZILMA GOMES DA SILVA, 67 ano(s). AGENTE. JOSE APARECIDO DA SILVA. Filiação: JOSE LAURINDO GOMES e MARIA CANDIDA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 16:30h.

NADYR LOURENCO ALMEIDA MENDONCA, 82 ano(s). PSICÓLOGO(A). SEBASTIAO ALMEIDA MENDONCA. Filiação: MANOEL LOURENCO e MARIA VASQUES LOURENCO. Sepultamento: SAO LEDRO, quarta-feira, 13 de março de 2024.

PASCOAL PEDRO SEWAYBRICKER, 72 ano(s). OUTROS. ELIANE CRISTINA SCALCO PEREIRA SEWAYBRICKER. Filiação: FRANCISCO SEWAY BRICKER e NORMA SEWAYBRICKER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 13 de março de 2024.

ROBERTO JIODI INAKURA, 66 ano(s). BANCÁRIO(A). Filiação: AKIRA INAKURA e YOSIKO VESUGI INAKURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 11:00h.

RODRIGO GASPAR DE CARVALHO, 40 ano(s). OPERADOR(A). ROSANGELA REIS DE CARVALHO. Filiação: LUISA GASPAR DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 16:00h.

SERGIO FRANZON SOBRINHO, 77 ano(s). PROFESSOR(A). LOURDES FUSINATO FRANZON. Filiação: JOAO MARIO FRANZON e MARIA TONON FRANZON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 11:00h.

THEREZINHA ANGELA GUASTINI ROCHA, 96 ano(s). PROFESSOR(A). GILBERTO GUASTINI. Filiação: JOSE HIPOLITO DA ROCHA FILHO e ANA NAZI GUASTINI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 13 de março de 2024 às 16:00h.

VALMIRA SCHMOLLER, 63 ano(s). DO LAR. Filiação: AUGUSTO SCHMOLLER e HELGA EIGEN SCHMOLLER. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 13 de março de 2024.

VERONICA NOVASKI PIRES DE CAMARGO, 80 ano(s). POLICIAL CIVIL. JOAO MARIA BORDINHAO DE CAMARGO. Filiação: JOAQUIM PIRES e MARIA NOVASKI PIRES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 13 de março de 2024 às 13:30h.

VINICIUS WIECHETEK SALES, 25 ano(s). MECÂNICO. Filiação: WAGNER JULIO VIEIRA SALES e MARIANA WIECHETEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 13 de março de 2024 às 14:00h.

WILMA OLIVIA RAMALHO AMARAL, 85 ano(s). PROFESSOR(A). LUIZ RENATO AMARAL. Filiação: FRANCISCO RAMALHO e IRENE WOLFF RAMALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 13 de março de 2024.

