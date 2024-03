GWM Brasil prevê crescimento de vendas de 170% em 2024

A GWM Brasil prevê comercializar 31 mil veículos no País em 2024, um volume 170% superior às vendas do ano passado (a partir de maio), que foram de 11.479 unidades. “Estamos bastante confiantes. Com quase um ano de Brasil, já entendemos o que o consumidor brasileiro quer. Além das linhas Haval e ORA 03, a partir do segundo semestre também terá início as atividades na nossa fábrica em Iracemápolis, o que ajudará a alavancar ainda mais as nossas vendas”, destaca Alexandre Oliveira, diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede.

Para acompanhar este aumento, o número de concessionárias também irá crescer neste ano, passando dos 70 pontos em 2023 – entre concessionárias plenas e lojas em shoppings – para mais de 120, o que representa um aumento da rede autorizada de 70% em apenas um ano.

“O potencial do mercado brasileiro é gigantesco, principalmente no segmento de veículos eletrificados, onde atuamos. Assim que estreou no mercado, a GWM logo conquistou a liderança de vendas de carros híbridos e depois do segmento dos modelos premium, acima de R$ 300 mil. E nossa meta é continuar mantendo este posto, além de ampliar a venda dos elétricos, agora com a linha ORA 03, lançada no fim de 2023”, completa Oliveira.

Com o crescimento das vendas, o objetivo da GWM é continuar investindo nos serviços de pós-venda e atendimento ao cliente que distinguiram a autotech ao longo do seu primeiro ano de existência. O GWM Delivery foi um marco no mercado nacional, ao garantir que o cliente possa receber seu carro onde quiser, em qualquer um dos 5.570 municípios do País, sendo assim a única montadora a oferecer cobertura em 100% do território nacional.

Há também a conveniência de realizar todo o processo de compra de maneira online, por meio da plataforma do Mercado Livre, sem precisar sair de casa, e o serviço de oficina remota, que permite fazer revisões e pequenos reparos onde o cliente indicar.

A GWM ainda oferece uma das maiores garantias do mercado, com um prazo de 5 anos para seus veículos híbridos e elétricos, sem limite de quilometragem e válida tanto para uso particular quanto comercial, uma inovação no mercado brasileiro. Adicionalmente há a garantia da bateria do conjunto elétrico de 8 anos ou 200 mil km, além da exclusiva proteção total de 2 anos, válida para danos mesmo em casos de acidente ou mal-uso do equipamento.