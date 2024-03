Onze apostas de Curitiba ficaram no quase pela Lotofácil 3051 milionária, sorteada na noite desta terça-feira (12). No geral pelo país, cinco bilhetes cravaram as 15 dezenas e cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 2.085.146,05.

Resultado Lotofácil 3051 milionária: 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22 e 25

Das apostas realizadas na capital paranaense que tiveram o acerto de 14 dezenas, todas foram feitas em lotéricas, sendo que boa parte vai levar para casa R$ 1.239,36. Em dois casos, os acertadores irão faturar mais, pois gastaram com mais números ou cotas. Confira abaixo, local e prêmio de cada um. Veja abaixo o detalhamento das apostas que faturaram uma graninha com a Lotofácil 3051 milionária.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PIONEIRA DA SORTE 18 Não Simples 1 R$4.957,44 CURITIBA/PR CIC LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.239,36 CURITIBA/PR FENIX LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.239,36 CURITIBA/PR LOTERIAS AGUA VERDE 15 Não Simples 1 R$1.239,36 CURITIBA/PR LOTERIAS MAESTRO LTDA 15 Sim Simples 1 R$1.239,36 CURITIBA/PR LOTERIAS TUPI 15 Não Simples 1 R$1.239,36 CURITIBA/PR LOTERICA 24 DE MAIO 15 Não Bolão 2 R$1.239,36 CURITIBA/PR LOTERICA BONS VENTOS LTDA 15 Não Simples 1 R$1.239,36 CURITIBA/PR LOTERICA CIDADE 19 Não Bolão 6 R$6.196,80 CURITIBA/PR LOTERICA SANTA FELICIDADE 15 Não Simples 1 R$1.239,36 CURITIBA/PR MUITOSMIL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.239,36

Como jogar na Lotofácil?

O próximo concurso será realizado nesta quarta-feira (13). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão. Para fazer a aposta na Lotofácil, é preciso realizar o jogo até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas ou no site oficial da Caixa Econômica Federal. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

Ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

